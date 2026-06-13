Americký sen znovu ožil. Burzovní vpád SpaceX nasekal boháče ze svářečů i myčů nádobí, stačilo věřit
- Dlouholetá sázka na zaměstnanecké akcie místo vysokých výplat udělala po vstupu na burzu dolarové milionáře z více než čtyř tisíc řadových pracovníků.
Zatímco Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem, přibližně 400 nejvěrnějších zaměstnanců získalo díky držení firemních podílů majetek přesahující 100 milionů dolarů.
Historicky největší IPO vyneslo SpaceX 75 miliard dolarů a vytáhlo hodnotu firmy na 2,2 bilionu dolarů při závěrečné ceně akcií těsně pod 161 dolary.
Byl to vlastně klasický americký sen. Sedmatřicetiletý Trevor Hise nastoupil do SpaceX nastoupil v roce 2011 jako čerstvý absolvent vysoké školy na pozici startovacího inženýra. Jeho rodiče přitom tehdy naléhali, aby zvolil jistotu a přijal stabilní místo v zavedeném koncernu General Electric. Hise je neposlechl a vsadil na teprve zpola prověřený startup, kde měl část ne zrovna oslnivé mzdy dostávat v akciích firmy. V pátek se stal oficiálním dolarovým multimilionářem a rodičům hodlá propříště radit on.
Dnes vlastní více než 100 tisíc akcií, jejichž hodnota se při upisovací ceně 135 dolarů za kus pohybuje kolem 13,5 milionu dolarů, další procenta mu naběhla po úspěšném pátečním debutu akcie. Trevorův příběh je momentálně jedním z tisíců, které dokumentují burzovní start SpaceX jako jednu z největších skokových líhní boháčů v moderní historii. Jak uvedl list The New York Times s odkazem na analýzu investiční platformy Hill.com, páteční burzovní zvon udělal dolarové milionáře z více než 4 400 současných i bývalých zaměstnanců firmy. Přibližně 400 z nich dokonce nyní drží balík akcií v hodnotě přesahující 100 milionů dolarů.
Tento úkaz je výsledkem dlouhodobé kompenzační strategie firmy. SpaceX řadu let držel základní hotovostní mzdy řadových pracovníků pod tržním průměrem, ale kompenzoval to štědrými balíky zaměstnaneckých akcií. Pohádkového jmění se tak po letech nejistoty dočkali nejen elitní letečtí inženýři, ale i manuální dělníci, svářeči na texaské základně Starbase, a dokonce i kuchaři a personál firemní jídelny, kteří si své opce podrželi. Vstup na burzu vynesl firmě SpaceX v rámci primární emise 75 miliard dolarů a investoři okamžitě po zahájení obchodování vyhnali valuaci společnosti za hranici dvou bilionů dolarů.
„Myslel jsem si, že když budu mít štěstí, mohlo by to mít hodnotu milionu dolarů. Z toho, že je to teď mnohem víc, jsem naprosto v šoku,“ uvádí pro americkou NBC Robert, který si přál uvést pouze křestní jméno. Ještě před několika lety přitom podle svých slov žil od výplaty k výplatě a v jednu chvíli měl na účtu posledních 12 dolarů
„Než jsem dostal práci ve SpaceX, pochyboval jsem, jestli vůbec kdy budu moct odejít do důchodu. Tohle pro moji rodinu znamená zajištění na generace dopředu," dodává Robert. Část akcií prodal ještě v době, kdy byla firma v soukromých rukou, a z výnosu si pořídil dům. Páteční zvonění na burze Nasdaq pak hodnotu jeho zbývajícího portfolia uzamklo nad hranicí čtyř milionů dolarů.
Podobný příběh prožil i imigrant Juan Hernandez. Jak uvádí list The Wall Street Journal, do SpaceX nastoupil v roce 2015 jako obyčejný svářeč na stavbu odpalovacích ramp. Když do firmy přišel, vůbec netušil, co je to burza nebo akcie, a firmě nepřikládal velkou váhu. Po pátečním debutu Hernandez zjistil, že hodnota jeho akciového balíku překonala hranici jednoho milionu dolarů.
Samotný Elon Musk se vstupem na SpaceX na burzu stal historicky prvním dolarovým bilionářem. Vstup holdingu SpaceX na technologickou burzu Nasdaq pod tickerem SPCX se stal největší primární veřejnou nabídkou akcií v globální historii, když svým objemem překonal dosavadní rekord saúdského ropného kolosu Saudi Aramco z roku 2019. Společnost kontrolovaná Elonem Muskem upsala akcie za fixní cenu 135 dolarů, čímž si z trhu odnesla 75 miliard dolarů nového kapitálu a posunula svou celkovou tržní valuaci na 2,2 bilionu dolarů.
Hned první obchodní den provázel obrovský zájem retailových i institucionálních investorů. Akcie otevřely na hodnotě 150 dolarů, během divoké intradenní seance vyšplhaly až na maximum 176,52 dolaru a svůj premiérový den na Wall Street zakončily se solidním devatenáctiprocentním ziskem s cenou na prahu 161 dolarů.