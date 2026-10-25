Češi skupují komerční nemovitosti doma i v zahraničí. Kvůli cenám míří stále častěji do Polska
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- Český kapitál loni tvořil 87 procent investic do tuzemských komerčních nemovitostí.
- Kvůli omezené nabídce a vysokým cenám se čeští investoři stále více poohlížejí po příležitostech v zahraničí, zejména v Polsku a Německu.
- Objem realitních transakcí v Česku by letos mohl dosáhnout zhruba 3,5 miliardy eur.
Český kapitál hraje na trhu komerčních nemovitostí stále výraznější roli. Tuzemští investoři loni tvořili 87 procent investic do českých komerčních realit, zároveň ale čím dál častěji hledají příležitosti za hranicemi. Důvodem je omezená nabídka zajímavých nemovitostí i vysoké ceny na domácím trhu. Na trend upozornili Jakub Stanislav, Head of Capital Markets v CBRE, a Jaroslav Kysela, člen představenstva společnosti INVESTIKA, v panelu Investice a akvizice na REsummit Brunchmoderované Radkem Kučerou, zakladatelem Grafton Property Partners.
Podle Stanislava dosáhl objem realitních transakcí v Česku loni téměř 4,3 miliardy eur, přičemž CBRE se podílela na obchodech za 2,3 miliardy eur. Významnou část trhu tvořily velké transakce, včetně prodejů obchodního centra Palladium a hotelu Hilton. Kysela potvrzuje, že loňský rok byl z hlediska objemu obchodů rekordní nejen v Česku, ale také v Polsku. Letos však podle něj může být situace na domácím trhu klidnější, protože největší nemovitosti už změnily majitele a podobně velkých příležitostí je nyní méně.
Domácí trh už fondům nestačí
Omezená nabídka a vysoké ceny nutí investory hledat nové možnosti. „Ten český rybníček začal být trošku malý na to, kolik ty české fondy jsou schopny získat peněz,“ popsal Stanislav. Když se na trhu objeví zajímavá nemovitost, investoři o ni intenzivně soupeří a ceny rostou. Kysela v této souvislosti upozornil, že český a polský trh loni dosáhly rekordních objemů transakcí, přestože je Polsko přibližně třikrát větší. Jeho ekonomika navíc podle něj roste výrazně rychleji, což zemi činí pro investory zajímavou.
Polsko se tak stalo jedním z hlavních cílů českého kapitálu. Podle Stanislava tvořili čeští investoři loni 35 procent objemu polských realitních transakcí. Na tamním trhu se už dobře orientují a dokážou vyhodnocovat příležitosti v jednotlivých městech. INVESTIKA působí vedle Česka také v Polsku, Rakousku, Německu, Španělsku a Chorvatsku. Kysela uvedl, že fond nedávno uskutečnil významnou akvizici v Lipsku. Zároveň upozornil, že atraktivita jednotlivých zemí závisí i na konkrétní lokalitě a ceně nemovitosti.
Letos méně velkých obchodů
Zatímco v Polsku Kysela očekává další silný rok, český trh by mohl podle Stanislava zaznamenat nižší objem transakcí než loni. Odhaduje jej přibližně na 3,5 miliardy eur. Neznamená to však nutně ústup investorů z trhu. Spíše se mění nabídka nemovitostí, které jsou k prodeji, a pozornost fondů se přesouvá také do zahraničí.
Poptávku po realitních investicích dokládá i zkušenost INVESTIKY. Kysela uvedl, že společnost má zhruba 120 tisíc klientů, z toho přibližně 90 tisíc investorů v realitním fondu. Čisté měsíční přílivy do něj se podle něj pohybují kolem čtvrt miliardy korun. Právě rostoucí objem kapitálu a omezené možnosti na domácím trhu patří k důvodům, proč čeští investoři stále častěji hledají další příležitosti za hranicemi.