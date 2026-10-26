Srbský vůdce padl, porážku přiznal ještě před ohlášením výsledků. Vyhrálo studentské hnutí
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Dlouholetý hegemon srbské politiky Aleksandar Vučić uznal porážku své strany v nedělních předčasných parlamentních volbách.
- Vučić vystoupil nečekaně ještě před oznámením výsledků voleb.
- Podle průzkumů vyhrála opoziční Studentská kandidátka.
„Stále nemáme konečné výsledky, ale na základě vzorku ... je jasné, že jsme tyto volby prohráli,“ oznámil Vučić. Studentská kandidátka ve 250členném parlamentu podle něho obsadí 135 až 140 křesel, jím vedené Jednotné Srbsko získá asi 105 mandátů. Žádné jiné uskupení se do parlamentu nedostane, dodal.
Vučičovo oznámení vyvolalo v ulicích Bělehradu a dalších srbských měst výbuch radosti. Auta troubila, lidé se objímali, zpívali a tančili tradiční srbský tanec kolo.
„Už nikdy v této zemi nebudeme mít tyrana,“ prohlásil zástupce vítězné Studentské kandidátky Ilija Srdanović.
Studentka Suzana Mila Martičová agentuře AFP řekla, že „se cítí neuvěřitelně dobře“. „Mám pocit, že konečně žiju ve svobodné zemi,“ uvedla mladá žena.
Volby se konaly v napjaté atmosféře a provázel je mimořádný zájem, hlasovat přišlo nejvíce lidí od rozpadu Jugoslávie v roce 1992.
Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) informovalo, že byly z různých míst Srbska hlášeny potyčky mezi stoupenci vlády a jejími odpůrci nebo útoky na volební pozorovatele. Mezi další incidenty patřilo zastrašování voličů, porušování tajnosti hlasování a narušování volebních předpisů.
Vučić je u moci od roku 2012 a jeho kritici jej viní z omezování médií a opozice. Jeho pozicí otřáslo neštěstí z předloňského listopadu, kdy v Novém Sadu kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Tato událost vyvolala demonstrace vedené studenty, kteří požadovali vyvození odpovědnosti za tuto událost. Protesty přerostly v širší hnutí požadující vyšetřování korupce, nezávislost státních institucí a konec toho, co organizátoři označují za Vučičův režim.