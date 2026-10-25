Chorvatsko už nebude pro každého. Mění se v destinaci bohatých, říká český developer
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- Chorvatsko se podle zakladatele Domoplanu Tomáše Vavříka postupně mění z dostupné dovolenkové destinace na luxusní lokalitu.
Developerská skupina v zemi rozvíjí rozsáhlý resort a založila samostatný investiční fond zaměřený na chorvatské nemovitosti.
Vavřík očekává další růst cen nemovitostí také v Česku, zejména kvůli nedostatečné výstavbě a vysoké poptávce.
Chorvatsko, které Češi dlouhá desetiletí vnímali jako dostupnou destinaci pro letní dovolenou, prochází podle developera Tomáše Vavříka zásadní proměnou. Země se stále více orientuje na movitější klientelu a luxusní turistiku, což otevírá nové příležitosti také pro realitní investory. „Protože se z paštikové lokality stává lokalita bohatých,“ popsal vývoj zakladatel developerské společnosti Domoplan v rozhovoru pro e15, který vznikl u příležitosti konference Colours of Finance. Jejím mediálním partnerem je e15.
Podle Vavříka se Chorvatsko postupně vzdaluje modelu levné dovolenkové destinace, na který byli čeští turisté zvyklí. Roste důraz na kvalitnější ubytování, prémiové služby a výstavbu luxusních resortů. „Nedochází k tomu, že by lidi odcházeli, dochází k výměně klientely,“ vysvětlil developer. Zatímco cenově citlivější turisté podle něj hledají alternativy například v Egyptě, bohatší návštěvníci oceňují dostupnost Chorvatska a jeho přírodní atraktivitu. Vavřík očekává, že tento trend bude pokračovat a dál zvyšovat investiční potenciál tamního pobřeží.
Český developer sází na chorvatské pobřeží
Domoplan proto rozšiřuje své aktivity za hranice České republiky. Skupina založila samostatný Croatia Property Fund, který se zaměřuje na investice do chorvatských nemovitostí. Podle Vavříka zde firma buduje rozsáhlý přímořský resort, jehož součástí má být přibližně tříkilometrový úsek pláží. Za důležitou konkurenční výhodu považuje znalost místního prostředí, kde podniká už 25 let. „My, když vyhledáváme investiční příležitosti, tak už se dávno nedíváme jenom v kontextu Brna, Prahy anebo České republiky,“ uvedl. Domoplan podle něj vybírá projekty především podle ekonomického potenciálu, atraktivity lokality a kvality architektury.
Ceny bytů podle Vavříka dál porostou
Optimistický zůstává Vavřík také ohledně českého realitního trhu. Za hlavní důvod očekávaného růstu cen považuje nedostatek bytů a pomalé povolování nové výstavby. Podle jeho odhadu chybí v Praze přibližně 150 tisíc bytů, v Brně zhruba polovina tohoto počtu. „Ten růst tady je jako nezastavitelný,“ prohlásil. Nemovitosti proto považuje za jednu z nejjistějších dlouhodobých investic, ačkoli jejich vývoj mohou ovlivnit mimořádné události. Investorům zároveň doporučuje důkladně prověřovat, kdo za konkrétním realitním fondem stojí, jaké má zkušenosti a zda jsou jeho projekty připravené k realizaci.
Samotný Domoplan podle údajů Vavříka spravuje fond s vlastním kapitálem 2,1 miliardy korun a přibližně 700 investory. Za deset let existence měl investorům vydělat více než 860 milionů korun. Skupina má podle něj připravených 22 developerských projektů a portfolio plánované zhruba na dalších osm let. Vavřík přitom zdůrazňuje, že vedle finanční návratnosti hraje zásadní roli také architektura. Kvalitní návrh může podle jeho zkušeností zvýšit hodnotu nemovitosti o 10 až 20 procent. „Ten dům tady bude 100 let,“ připomněl s tím, že developeři by měli část zisků vracet do kvality staveb a okolního prostředí.
Celý rozhovor s Tomášem Vavříkem vznikl u příležitosti konference Colours of Finance, jejímž mediálním partnerem je e15.