Velký návrat. Oblíbený fastfood téměř zmizel z Česka, teď chystá stovky nových poboček
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- Americký řetězec Subway ohlásil velkou expanzi ve střední Evropě.
První nová pobočka se má otevřít příští rok v Praze.
Stávající čtyři restaurace projdou modernizací.
Ještě před pár lety měl americký fastfoodový řetězec Subway v Česku přes dvacet poboček. Pak ale přišla vlna zavírání podniků, podobně jako ve Spojených státech. Firma neustála sílící konkurenci, další ranou byla epidemie covidu a úbytek zahraničních turistů, kteří tvořili značnou část zákazníků.
Dnes má Subway v Česku poslední čtyři pobočky – tři v Brně a jednu v Ostravě. Na webu jich uvádí šest, dvě pražské už ale zavřely. Brzy by však mohl nastat zásadní obrat. Nový regionální franšízant Emerging Bites oznámil, že chce v pěti zemích střední Evropy (kromě Česka jde o Slovensko, Maďarsko, Rakousko a Slovinsko) otevřít na 300 nových poboček. Zvládnout to chce do deseti let.
Milovníci amerických sendvičů, včetně ikonického Italian B.M.T. nebo oblíbených wrapů, by se první nové pobočky Subway mohli dočkat příští rok. Otevřít by se měla v Praze, kde dnes žádná není. Konkrétní místo firma zatím neoznámila. Stávající čtyři restaurace pak čeká modernizace.
Řetězec Subway vznikl v USA v roce 1965, do Česka vstoupil v roce 2003. Působí ve stovce zemí a provozuje zhruba 35 tisíc poboček, většinu z nich formou franšízy. Více než 50 let firmu vlastnily dvě rodiny zakladatelů, před třemi lety ji koupila investiční společnost Roark Capital v přepočtu za 213 miliard korun.