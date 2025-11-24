Aktualizováno: První pražský Five Guys otevřel. Ceny překonají McDonald’s i KFC
- Americký fast food Five Guys otevřel v pondělí na začátku prosince svou první pobočku v pražském obchodním domě Máj.
- Termín otevření se několikrát posouval.
- Zákazníci se budou muset připravit na o něco vyšší ceny, než na které jsou zvyklí u konkurenčních řetězců.
První restaurace sítě rychlého občerstvení Five Guys, která nabízí hamburgery, hranolky či mléčné koktejly, otevřela v obchodním domě Máj na pražské Národní třídě v pondělí 8. prosince.
Fast food bude mít otevřeno vždy od 11:00 do 23:00, v pátek a sobotu pak bude otevírací doba prodloužena až do 3:00. Z českých webových stránek řetězce je také patrné, že by měl nabízet i rozvoz objednávek, které je možné vytvořit prostřednictvím jeho aplikace. Zatím však není jasné, zda bude tato možnost spuštěna současně s otevřením první restaurace.
Místo v obchodním domě Máj, kde již zanedlouho otevře fast food Five Guys |
Provoz pobočky bude mít na starosti společnost FG Czech, v níž figurují bratři Václav Klán mladší a Martin Klán. Ti jsou zároveň i největšími akcionáři investiční společnosti Atris, která spravuje nemovitostní fond Realita, do nějž obchodní dům Máj spadá. Původně měl restauraci provozovat nadnárodní investiční holding Monterock International se sídlem v Dubaji, který se zabývá private equity akvizicemi a provozuje pobočky Five Guys ve Vídni.
Ceny jako v lepší restauraci
Zákazníci se však budou muset připravit, že ceny ve Five Guys budou vyšší, než na které jsou zvyklí od konkurenčních fast foodů, jako je McDonald’s, Popeyes nebo momentálně kauzou zmítané KFC. Základní hamburger má stát 175 korun, nejlevnější menu — tedy hamburger, hranolky a pití — pak necelých 300 korun. Kdo si bude chtít dopřát lepší položky, musí počítat s cenou menu přes 500 korun.
Otevření první tuzemské pobočky Five Guys se několikrát odkládalo. Zprvu se objevily informace, že by se tak mělo stát na konci loňského roku, následně se termín posouval nejprve na letošní jaro, poté na září.
Síť restaurací rychlého občerstvení Five Guys byla založena v roce 1986 v americkém státě Virginie. V současné době má fast food po celém světě téměř dva tisíce poboček, většinu z nich ve Spojených státech.