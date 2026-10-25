Volkswagen chce zmrazit mzdy ve Škodovce. Jeho Audi přitom postaví v USA továrnu za 91 miliard
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- Německá automobilka Audi postaví v americké Georgii továrnu za 91 miliard korun, která vytvoří přibližně 4 500 pracovních míst.
- Donald Trump označuje investici za úspěch své celní politiky, zatímco mateřský Volkswagen plánuje rozsáhlé propouštění.
- Koncern chce do konce desetiletí zrušit až 100 tisíc pracovních míst a podle odborů požaduje také zmrazení mezd ve Škodě Auto.
Německý výrobce luxusních automobilů Audi z koncernu Volkswagen postaví továrnu v americkém státě Georgia, investuje do ní 4,2 miliardy dolarů (zhruba 91 miliard korun). Oznámil to podle agentury Bloomberg americký prezident Donald Trump. Zpráva přichází v době, kdy se Volkswagen potýká s problémy a pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci zahrnující zrušení desetitisíců pracovních míst. Součástí koncernu je rovněž Škoda Auto.
Automobilka Audi v tiskové zprávě uvedla, že továrna vytvoří kolem 4 500 pracovních míst a bude mít výrobní kapacitu až 200 tisíc vozů ročně. „Bude to největší jednotlivá investice v historii amerického automobilového průmyslu, v jeho novodobé historii,“ prohlásil Trump na předvolebním shromáždění ve státu Georgia.
Výstavba továrny by podle automobilky Audi měla začít v příštím roce. „USA nabízí Audi značný růstový potenciál,“ uvedla firma. „Spuštění místní výroby je klíčovým prvkem širší růstové strategie zaměřené na potřeby zákazníků, atraktivní sortiment a konkurenceschopnější podnikatelský model,“ dodala.
Trump slaví úspěch své celní politiky. Audi slibuje tisíce pracovních míst
Trump se investici Audi snažil prezentovat jako úspěch své celní politiky. „Nebýt cel, tak by sem nepřišli,“ uvedl. Kritici nicméně podle agentury Reuters tvrdí, že Trumpova cla vedla k růstu cen automobilů ve Spojených státech a vyvolala nejistotu, kvůli níž některé automobilky investice odkládají.
Koncern Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Jeho dozorčí rada minulý měsíc schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100 tisíc pracovních míst či omezit počet modelů. Na konci loňského roku koncern zaměstnával kolem 663 tisíců lidí.
Volkswagen chystá největší restrukturalizaci v historii. Škodovce hrozí zmrazení mezd
Podle českého odborového svazu KOVO požaduje Volkswagen rovněž zmrazení mezd zaměstnanců Škody Auto do roku 2030. Odbory požadavek, který se podle nich týká také dalších složek odměňování včetně bonusů a prémií, odmítají. Škoda Auto dříve opakovaně uvedla, že nový transformační plán koncernu nemá na její aktivity žádný přímý dopad.
Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice. Ve svých třech českých výrobních závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí zaměstnává zhruba 36 500 lidí včetně agenturních pracovníků.