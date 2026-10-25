Babišův plán vyvolal odpor. Tisíce lidí zaplnily centrum Prahy kvůli veřejnoprávním médiím
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- Tisíce lidí zaplnily pražské Staroměstské náměstí na protest proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
- Demonstraci svolal Milion chvilek pro demokracii, který kritizuje také noční hlasování Sněmovny o změně financování veřejnoprávních médií.
- Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu chystají celodenní stávku, opozice se chce obrátit na Ústavní soud.
Na Staroměstské náměstí v Praze dorazily v neděli odpoledne tisíce lidí, kteří přišli protestovat proti zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát. Demonstraci nazvanou Ruce pryč od médií uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který se vymezil i proti způsobu, jakým poslanci návrh v sobotu ve 4:36 ráno poslali do druhého čtení. Příchozí před 16:00 zaplnili celé náměstí.
Čepice z novin a Modlitba pro Martu. Demonstranti zaplnili celé náměstí
„Hraje se o to, jaký bude charakter Česka v dalších desetiletích. Vláda zkouší, kam až může zajít. Pokud neuslyší hlasitý odpor teď, zítra si přijde pro nezávislé soudy a další pilíře demokratické společnosti,“ uvedli v pozvánce na akci pořadatelé. Lidé si na jejich pokyn přinesli večerníčkovské čepice z novin, které se mají stát symbolem podpory nezávislých médií. Nad hlavami demonstrujících jsou vidět vlajky a transparenty zejména s nápisy „Média nedáme“, objevily se ale i nápisy „Severní Morava je tady, ruce pryč od médií“ nebo požadující odstoupení premiéra Andreje Babiše (ANO). V úvodu zazněla i známá Modlitba pro Martu a úryvky z různých televizních relací.
Podpořit veřejnoprávní média dorazili lidé už v sobotu do centra Brna. Přišlo jich zhruba čtyři tisíce. Pracovníci ČT a ČRo v reakci na dění ve Sněmovně vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Opozice mluví o zestátnění ČT a ČRo a o ohrožení nezávislosti médií. Kvůli formě, jakou koalice projednávání prosadila, se opozice chystá obrátit na Ústavní soud a Evropskou komisi.
ČT hrozí ztráta miliardy korun. Zaměstnanci médií chystají stávku
Návrh novely, který předpokládá zrušení poplatků pro ČT a ČRo a jejich financování ze státního rozpočtu, nakonec Sněmovna po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 4:36. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Avizovala však, že bude proti návrhu bojovat v dalším legislativním procesu.
Prezident Petr Pavel uvedl, že neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o návrhu novely zákona podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů. Podle opozičních politiků sněmovní většina nerespektovala letité zvyklosti. Babiš naopak tvrdí, že opozice téma zneužívá k eskalaci situace v Česku.
ČT by podle návrhu měla příští rok získat z rozpočtu v měsíčních platbách 5,74 miliardy korun, o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Vedení ČT už varovalo, že návrh považuje do velké míry za likvidační. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů méně. Obě média chtějí také garance zachování nezávislosti.