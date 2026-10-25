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Babišův plán vyvolal odpor. Tisíce lidí zaplnily centrum Prahy kvůli veřejnoprávním médiím

Protest Milionu chvilek na podporu ČT a ČRo: Demonstranti zaplnili Staroměstské náměstí

Protest Milionu chvilek na podporu ČT a ČRo: Demonstranti zaplnili Staroměstské náměstí Zdroj: Blesk - David Malík

Začíná demonstrace na podporu nezávislých médií spolku Milion chvilek pro demokracii. (25. 10. 2026)
Začíná demonstrace na podporu nezávislých médií spolku Milion chvilek pro demokracii. (25. 10. 2026)
Začíná demonstrace na podporu nezávislých médií spolku Milion chvilek pro demokracii. (25. 10. 2026)
Začíná demonstrace na podporu nezávislých médií spolku Milion chvilek pro demokracii. (25. 10. 2026)
Začíná demonstrace na podporu nezávislých médií spolku Milion chvilek pro demokracii. (25. 10. 2026)
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ČTK
ČTK
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  • Tisíce lidí zaplnily pražské Staroměstské náměstí na protest proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
  • Demonstraci svolal Milion chvilek pro demokracii, který kritizuje také noční hlasování Sněmovny o změně financování veřejnoprávních médií.
  • Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu chystají celodenní stávku, opozice se chce obrátit na Ústavní soud.

Na Staroměstské náměstí v Praze dorazily v neděli odpoledne tisíce lidí, kteří přišli protestovat proti zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát. Demonstraci nazvanou Ruce pryč od médií uspořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který se vymezil i proti způsobu, jakým poslanci návrh v sobotu ve 4:36 ráno poslali do druhého čtení. Příchozí před 16:00 zaplnili celé náměstí.

Čepice z novin a Modlitba pro Martu. Demonstranti zaplnili celé náměstí

„Hraje se o to, jaký bude charakter Česka v dalších desetiletích. Vláda zkouší, kam až může zajít. Pokud neuslyší hlasitý odpor teď, zítra si přijde pro nezávislé soudy a další pilíře demokratické společnosti,“ uvedli v pozvánce na akci pořadatelé. Lidé si na jejich pokyn přinesli večerníčkovské čepice z novin, které se mají stát symbolem podpory nezávislých médií. Nad hlavami demonstrujících jsou vidět vlajky a transparenty zejména s nápisy „Média nedáme“, objevily se ale i nápisy „Severní Morava je tady, ruce pryč od médií“ nebo požadující odstoupení premiéra Andreje Babiše (ANO). V úvodu zazněla i známá Modlitba pro Martu a úryvky z různých televizních relací.

Podpořit veřejnoprávní média dorazili lidé už v sobotu do centra Brna. Přišlo jich zhruba čtyři tisíce. Pracovníci ČT a ČRo v reakci na dění ve Sněmovně vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Opozice mluví o zestátnění ČT a ČRo a o ohrožení nezávislosti médií. Kvůli formě, jakou koalice projednávání prosadila, se opozice chystá obrátit na Ústavní soud a Evropskou komisi.

ČT hrozí ztráta miliardy korun. Zaměstnanci médií chystají stávku

Návrh novely, který předpokládá zrušení poplatků pro ČT a ČRo a jejich financování ze státního rozpočtu, nakonec Sněmovna po vyhroceném jednání poslala hlasy vládních poslanců do druhého čtení v sobotu ve 4:36. Opozice zamítnutí návrhu ani vrácení vládě k přepracování neprosadila. Avizovala však, že bude proti návrhu bojovat v dalším legislativním procesu.

Prezident Petr Pavel uvedl, že neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování o návrhu novely zákona podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů. Podle opozičních politiků sněmovní většina nerespektovala letité zvyklosti. Babiš naopak tvrdí, že opozice téma zneužívá k eskalaci situace v Česku.

ČT by podle návrhu měla příští rok získat z rozpočtu v měsíčních platbách 5,74 miliardy korun, o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. Vedení ČT už varovalo, že návrh považuje do velké míry za likvidační. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy o zhruba 400 milionů méně. Obě média chtějí také garance zachování nezávislosti.

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