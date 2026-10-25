Češi vzali útokem překvapivou evropskou destinaci. Zájem o ni vzrostl o 86 procent
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- Češi o podzimních prázdninách míří především za teplem, dvě třetiny cestujících volí jih Evropy.
- Letenky jsou oproti ročnímu průměru zhruba o pětinu dražší, výrazně roste zájem o Albánii, Egypt i exotické destinace.
- Zvýšený nápor očekávají také železniční dopravci, kteří posilují spoje do zahraničí a doporučují včasný nákup jízdenek.
Češi letos míří o podzimních prázdninách nejčastěji na jih Evropy k moři nebo do evropských metropolí, ale roste také obliba dovolených v Egyptě i ve vzdálenějších exotických destinacích. Zvýšený zájem o cestování očekávají také železniční dopravci, kteří jsou připraveni posílit spoje.
Podle mluvčí portálu Kiwi.com Daniely Chovancové Češi na podzimní prázdniny výrazně častěji než jindy míří k moři. Na jih Evropy se chystají dvě třetiny cestujících, zatímco během roku je to zhruba polovina. „Délka pobytu je o podzimních prázdninách o den delší, ovšem letenky vycházejí zhruba o pětinu dráž, než je roční průměr,“ uvedla Chovancová. Nejčastěji podle ní lidé odlétají na čtyřdenní pobyty a termíny si lidé rezervují průměrně 55 dní předem, zatímco jindy je to 44 dní.
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První Španělsko meziročně vzrostlo o šest procent, Itálie o 12 procent. „Silně rostou i méně tradiční jižní destinace. Do Portugalska vyrazí letos téměř o 19 procent, na Maltu o 17 a do Albánie, sice z nižšího základu, ale o 86 procent více českých zákazníků Kiwi.com než loni,“ uvedla mluvčí.
Zhruba o pětinu více cestujících volilo dlouhé lety, a to například do Egypta. Mezi cílovými městy dominuje Barcelona a Řím, ale roste také zájem o Katánii a Alicante.
Letos podle Miroslava Polacha z cestovatelského portálu Zaletsi.cz zájmu vévodí destinace, kde je teplé klima. Roste zájem o jih Evropy nebo Egypt, Zanzibar nebo Keňu. Polach za trend považuje rostoucí oblibu týdenních zájezdů do vzdálenějších destinací, například na Zanzibar nebo Maledivy, a to díky nabídce charterových spojení z Prahy rovnou do cílové destinace.
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RegioJet řadí mezi nejžádanější destinace Egypt, Tanzanii, Španělsko a Kypr. „Zájem je také o letenky do evropských metropolí, které jsou ideální pro kratší poznávací pobyty,“ říká mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Podle prodejců naopak klesla poptávka po dovolené na Blízkém východě kvůli konfliktu po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Napětí se rozšířilo kvůli soubojům mezi Saúdskou Arábií a jemenskými povstalci Húsiji.
„Podzimní prázdniny patří z pohledu cestování k nejvytíženějším termínům v roce, zejména u rodin s dětmi. Nabídka za atraktivní ceny se proto rychle vyprodává a na poslední chvíli už bývá výběr velmi omezený,“ uvedl Miroslav Polach z cestovatelského portálu Zaletsi.cz. U podzimních prázdnin podle něj nelze spoléhat na výhodné nabídky last minute. „Pokud má rodina konkrétní představu o destinaci, termínu nebo typu hotelu, doporučujeme řešit dovolenou nejlépe již v průběhu jara,“ dodal.
RegioJet eviduje u vlaků největší zájem o spoje do Vídně a Budapešti, některé byly ve středu vyprodané, v jiných zbývaly poslední místa. U autobusů je vedle těchto dvou destinací velký zájem také o Berlín. „Na středu 28. října jsme již posílili spojení z Brna na vídeňské letiště. Další posilové spoje aktuálně nasazujeme na trase do Berlína,“ dodal Kubát.
České dráhy (ČD) očekávají v době podzimních prázdnin zvýšenou poptávku po volnočasovém cestování, a to zejména o víkendu na přelomu října a listopadu. Největší zájem čekají v obvyklých směrech, a to z Prahy na Moravu, do východních nebo západních Čech, v případě hezkého počasí na regionálních tratích. U dálkových vlaků jsou dráhy v případě zájmu připraveny spoje dodatečně posílit. Mluvčí Petr Šťáhlavský proto doporučuje včasné zakoupení jízdenek.
„Na druhou stranu je okolo podzimních prázdnin poptávka menší, než je tomu například na začátku letních prázdnin nebo okolo vánočních a novoročních svátků. Nadcházející měsíc listopad potom patří poptávkou po cestování obecně ke slabším měsícům,“ uvedl Šťáhlavský. Dopravce proto připravil slevovou akci, kdy skupiny o dvou až pěti osobách při on-line nákupu mohou cestovat o čtvrtinu levněji.