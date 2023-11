Oslavy 17. listopadu 2023: Pietní akce v Česku a demonstrace | e15.cz

Pietními akcemi, happeningy, koncerty i demonstracemi si dnes Česko připomene 34. výročí sametové revoluce. Oslavy Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva se uskuteční v Praze i dalších českých městech. Lidé si připomenou události z let 1989 i 1939.

Hlavní vzpomínkové akce budou již tradičně před pamětní deskou na pražské Národní třídě, kde byl v roce 1989 komunistickou policií násilně potlačen studentský průvod. Položit květiny a zapálit svíčku přijdou politici i řadoví občané. V ulici bude také po celý den studentská slavnost, kterou již tradičně pořádá spolek Díky, že můžem. V 17:11 zazní symbolicky modlitba pro Martu, kterou doprovodí živě malovaný videomapping.

Proti vládě se bude odpoledne protestovat na Staroměstském náměstí a na Letné v Praze. Shromáždění požadující demisi vlády Petra Fialy (ODS) se uskuteční i v Brně. Na Národní třídě u Památníku 17. listopadu se dopoledne koná demonstrace organizací Sdružení přátel Palestiny a Mezinárodního hnutí solidarity s názvem „Svobodu, demokracii a rovnost také pro Palestinu.“ Přes Národní třídu také přejde protestní průvod na Albertov, který bude završením vysokoškolské stávky za klima.

Události vedoucí k uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 si připomenou zejména účastníci shromáždění před Hlávkovou kolejí v Praze. V podvečer se na Václavském náměstí uskuteční Koncert pro budoucnost, na kterém vystoupí například kapela Buty, zpěvačky Aneta Langerová a Barbora Poláková nebo raper Vladimír 518.

Večer v Národním divadle převezmou protinacističtí a protikomunističtí odbojáři Ceny paměti národa, které uděluje společnost Post Bellum.

Fiala: Pád komunismu přinesl prosperitu

Premiér Petr Fiala se oslav ani dalších událostí nezúčastní, po návratu z vládních cest pro afrických zemích mu v tom brání nemoc. Předseda vlády vzpomíná na změny vyvolané 17. listopadem 1989 jako na přelomové v jeho životě. „Pád komunismu a sovětského imperia nám přinesl svobodu, skutečnou nezávislost a demokracii. A bez nich bychom se netěšili ani bezpečí, ani prosperitě,“ uvedl na sociální síti X.

Lídr opozičního hnutí ANO Andrej Babiš využil výročí sametové revoluce ke kritice vlády a médií. Snaží se zprivatizovat demokracii, kterou přinesla revoluce v listopadu 1989, řekl. Politici, kteří se po revoluci dostali k moci a dnes opět vládnou, to podle něj nezvládli. Babiš to řekl novinářům poté, co u pamětní desky na místě, kde komunistická policie v roce 1989 násilně potlačila studentský průvod, položil kytici a zapálil svíčku.

Ministr vnitra Vít Rakušan označil výroky expremiéra Babiše, který nynější vládu opakovaně považuje za „novou totalitu“, za neuctivé vůči lidem, kteří vybojovali zemi svobodu. „Od lidí, kteří se namočili se starou totalitou, která skutečně totalitou byla, kteří poslušně sloužili bývalému režimu, a měli z toho veškeré výhody, je to opravdu neuctivé,“ uvedl s odkazem na Babišovu komunistickou minulost. Babiš podle něj může svobodně chodit na Národní třídu, vyjadřovat svoje názory a případně vyhrát příští volby.

„To, že tady lidé jsou a pokřikují na mě různé věci, vyjadřují svoje názory, a vůbec nic se jim nestane, je nejlepším důkazem toho, že 17. listopad, to, co jsme chtěli - svobodu, aby lidé mohli mluvit, nadávat politikům, svobodně cestovat, pohybovat se a, jednoduše, žít - tak tento odkaz jsme dokázali naplnit,“ míní Rakušan. „Se všemi chybami, které se staly,“ dodal.

Bartoš: Svět se mění

Šéf pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš rovněž odsoudil Babišovy výroky, zároveň připomněl, že události na Ukrajině ukázaly, demokracie nemá vyhráno. „Celosvětová krize, evropská krize způsobená touto válkou i dalšími okolnostmi samozřejmě zkouší demokracii, protože dává možnost růstu i silným nacionalistickým tendencím nebo i vítězství populistů,“ řekl.

Bartoš také poukázal spolu s rokem 1989 i na rok 1939, kdy 17. listopadu proti vysokoškolským studentům krutě zakročili nacisté. Lidé, kteří se protestů účastnili, podle něj riskovali, v roce 1989 nevěděli, že se režim změní. „Nikdy nic není ideální, svět se mění, s časem se věci, které jsme považovali za garantované nebo jisté, mohou rozplynout,“ podotkl.