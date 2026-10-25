Sněžku bičuje orkán, na vrcholu je jako v Arktidě. Lanovka kvůli větru nepojede
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- Sněžku zasáhl vítr o síle orkánu, jehož nárazy přesáhly rychlost 141 kilometrů za hodinu.
- Kvůli extrémnímu počasí nepojede celý den horní úsek lanovky, turistům navíc hrozí nebezpečí na zledovatělých cestách.
- Silný vítr a déšť zasáhnou i další části Česka, ve vyšších horských polohách se očekává sněžení.
Sněžku v neděli ráno zasáhl vítr o síle orkánu. Podle údajů měřicí stanice poštovny Anežka na vrcholu hory ráno vítr dosáhl rychlosti v nárazu přes 141 km/h, přičemž hranice orkánu je 117,7 km/h. Teplota na Sněžce, na které se ráno držel sníh, byla v 7:30 minus tři stupně Celsia, ale pocitově vlivem silného větru až 13 stupňů pod nulou. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku kvůli větru nepojede celý den, může být v provozu do rychlosti větru 60 km/h, informovali v neděli zástupci společnosti Lanová dráha Sněžka.
Turisty ohrožuje led, lanovka na vrchol nepojede
Podle vedoucího provozu lanové dráhy Jiřího Špetly by měli být lidé opatrní také kvůli zledovatělému terénu, doporučil při výstupu na Sněžku použít nesmeky. "Led trvá, sníh se žene od západu. Je tam konec světa," sdělil ráno Špetla prostřednictvím SMS zprávy.
Když horní úsek lanovky nejede, turisté mohou z Růžové hory v cestě na vrchol pokračovat pěšky, trasa měří 2,5 kilometru.
Provoz ostatních lanovek ve východních Krkonoších ráno počasí neomezilo, vyplynulo z informačního portálu horských středisek. Situace se ale může změnit. Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v celých Krkonoších.
Silný vítr zasáhne celé Česko. Na horách bude sněžit
SkiResort Černá hora - Pec pod Sněžkou na webu informoval, že z důvodu nepříznivého počasí budou v neděli uzavřeny Dětský park Kabinka na Černé hoře, lanové centrum Monkey Park v Peci pod Sněžkou a půjčovny na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou, ve Velké Úpě a na Portáškách.
Počasí v Česku od západu ovlivňuje výrazný frontální systém. Dnes bude převládat zataženo, na východě území zpočátku polojasno a od západu přejde přes naše území dešťové pásmo, večer pak od západu bude déšť ustávat a oblačnosti částečně ubývat a zejména na horách se místy vyskytnou přeháňky, které budou nad 1100 metrů sněhové, uvedli meteorologové na sociální síti.
Odpolední teploty vystoupí na sedm až 12 stupňů Celsia, na horách bude do plus dvou stupňů, ale pocitová teplota vzhledem k čerstvému větru bude nižší. Vítr bude silný i v nížinách, na horách kolem 90 km/h, navečer částečně zeslábne.