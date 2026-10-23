Známá evropská automobilka se propadla do miliardové ztráty a propustí 2500 lidí
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- Švédský výrobce automobilů Volvo Cars zruší 2500 pracovních míst, z toho dva tisíce ve Švédsku.
- Skupina se snaží výrazně snížit náklady v reakci na silnou konkurenci čínských automobilek.
- Cla a slabá poptávka negativně navíc ovlivňují prodej ve Spojených státech, uvedla agentura Reuters.
Společnost vykázala za třetí čtvrtletí upravenou provozní ztrátu ve výši 3,7 miliardy švédských korun (SEK; osm miliard korun), což představuje pokles oproti zisku 5,8 miliardy SEK v předchozím roce.
Snížení stavů skupina dosáhne ukončením smluv s konzultanty, využitím přirozeného úbytku zaměstnanců a nabídkami odstupného. Volvo uvedlo, že kromě již dříve oznámených úspor nákladů do konce příštího roku ušetří dalších pět miliard korun na nepřímých výdajích a variabilních nákladech.
Automobilka již loni spustila plán na snížení nákladů za 18 miliard SEK (39,35 miliardy lprun). Většinovým vlastníkem společnosti Volvo Cars je čínská skupina Geely Holding, která automobilku koupila v roce 2010 od amerického koncernu Ford Motor. V roce 2021 firma Volvo Cars uvedla akcie na stockholmskou burzu.