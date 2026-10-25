Francie se znovu bouří. Protestovalo až 800 tisíc lidí, policie hlásí přes 1300 zadržených
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- Francouzská policie při sobotních demonstracích zadržela 1314 lidí, zranění utrpělo 53 příslušníků bezpečnostních složek.
- Protestů proti drahotě a nedostatku peněz ve veřejných službách se zúčastnilo až 800 tisíc lidí.
- Demonstrace provázelo rabování obchodů a požáry, vláda do ulic nasadila desetitisíce policistů.
Francouzská policie při sobotních demonstracích zadržela 1 314 lidí, uvedlo dnes na základě předběžné bilance ministerstvo vnitra. Zranění utrpělo 53 členů bezpečnostních složek, vyrabováno bylo 24 obchodů a v 75 případech zasahovali hasiči či bezpečnostní složky u požárů. Informovala o tom agentura AFP. Noc po protestech, kterých se podle různých zdrojů zúčastnilo 410 až 800 tisíc lidí, byla podle ministerstva klidná.
„Bylo zahájeno několik vyšetřování,“ uvedlo dále ministerstvo v prohlášení, aniž poskytlo bližší podrobnosti. Neinformovalo ani o počtu zraněných demonstrantů, podotýká AFP.
V Paříži zadrželi 142 lidí. Výtržníci poškodili také autosalon
Už ráno pařížská prefektura sdělila, že při rozsáhlé sobotní demonstraci ve francouzské metropoli policie zadržela 142 lidí, z nichž 120 skončilo v policejní vazbě. Pařížského protestu se podle různých zdrojů zúčastnilo 110 až 250 tisíc lidí.
Pařížská prefektura také uvedla, že na konci protestního průvodu bylo zhruba 500 výtržníků, a informovala o násilném vniknutí do jedné provozovny a krádežích v ní. Poškozen byl také jeden autosalon, bezpečnostní složky zde ale rychle zasáhly.
Po celé Francii v sobotu protestovaly statisíce lidí proti nedostatku prostředků ve veřejných službách a proti vysokým cenám. Demonstrace byly podle francouzských médií většinou poklidné, na rozdíl od předchozí soboty, kdy protesty provázely tisíce případů rabování.
Vláda v sobotu k udržení pořádku nasadila desetitisíce příslušníků bezpečnostních složek vybavených vrtulníky, drony i vodními děly. Úřady zároveň zakázaly neohlášené demonstrace a uzavřeny byly některé kulturní instituce.