Ukrajina hlásí zásadní obrat se Starlinkem. Musk obnovil klíčovou schopnost, která armádě chyběla
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Ukrajina hlásí obnovení plné rychlosti satelitních systémů Starlink a Starshield.
Omezení komplikovala komunikaci, frontovou logistiku i obranu proti ruským dronům.
Systémy podle Kyjeva znovu fungují i u dronů letících rychlostí přes 160 km/h.
Provoz satelitního komunikačního systému Starlink a jeho vojenské verze Starshield se na Ukrajině vrátil k rychlostem připojení, kterých dosahovaly před zavedením omezení před více než týdnem. Na platformě Telegram to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
"Rychlost je nyní na úrovni, kterou potřebujeme. Obnova začala v noci a dnes ráno už byly rychlosti dostatečné k tomu, aby bylo možné připojení využívat," napsal prezident.
"To je velmi důležité, má to zásadní význam pro naši logistiku na frontě a pro obranu Ukrajiny před raketově poháněnými 'šáhedy'," dodal lídr v odkazu na drony íránského typu, které si mezitím Moskva vyrábí svépomocí pod názvem Geraň-2 a hojně je využívá k útokům na ukrajinskou energetickou i civilní infrastrukturu.
Zdroj z ukrajinského ministerstva obrany již dříve během dneška agentuře Ukrinform řekl, že satelitní komunikační systémy Starlink a Starshield, které Ukrajina hojně využívá při bojových operacích, znovu fungují i při rychlostech dronů více než 160 kilometrů v hodině.
Ukrajina si v poslední době opakovaně stěžovala, že jí bylo omezeno fungování těchto systémů při vyšších rychlostech. Ještě v pátek Kyjev mluvil o pokračujícím omezení navzdory tomu, že ve čtvrtek večer americký prezident Donald Trump řekl, že šéf společnosti SpaceX Elon Musk východoevropské zemi obnovil přístup k satelitní síti Starlink. SpaceX oba systémy provozuje.