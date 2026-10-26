Anthropic míří na burzu. Chystá možná největší IPO v historii
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- Americká společnost Anthropic v pondělí podala žádost o vstup na burzu.
- Firma je jedním z předních hráčů v oblasti umělé inteligence (AI) a podle agentury AP může jít o největší primární veřejnou nabídku akcií (IPO) v historii.
- Anthropic se zároveň přiblížil k tomu, aby se stal první firmou zaměřenou především na vývoj nejpokročilejších modelů AI, jejíž akcie se začnou veřejně obchodovat, uvedla agentura Bloomberg.
Společnost, která stojí za chatbotem Claude, plánuje zahájit obchodování na trhu Nasdaq Global Select Market pod burzovním symbolem ANT, vyplývá z dokumentu, který firma předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Důvěrnou žádost o vstup na burzu Anthropic podal už v červnu.
Hlavními koordinátory primární veřejné nabídky akcií společnosti Anthropic jsou podle dokumentu investiční banky Goldman Sachs Group a Morgan Stanley. Z dokumentu vyplývá, že akcie v rámci IPO nabízejí jak společnost Anthropic, tak někteří její stávající akcionáři. Počet nabízených akcií bude zveřejněn v pozdějším dokumentu.
Anthropic v dokumentu uvádí, že v prvním letošním pololetí vykázal čistou ztrátu 80,7 miliardy dolarů (1,76 bilionu korun) při tržbách 16,3 miliardy dolarů. Ve stejném období loňského roku přitom čistá ztráta činila 13 miliard dolarů a tržby dosáhly 1,2 miliardy USD.
Firma si chce udržet náskok
Společnost se dosud zaměřovala především na firemní zákazníky. Její míra udržení čistých výnosů, která měří schopnost udržet si stávající zákazníky a postupně výnosy od těchto zákazníků zvyšovat, dosahuje podle dokumentu 900 procent. Anthropic uvedl, že ve třetím čtvrtletí letošního roku pocházelo 79 procent jeho tržeb od zákazníků mimo pětici největších odběratelů.
Firma chce využít značné finanční kapacity veřejných kapitálových trhů, aby si udržela náskok před konkurenty. Podniky vyvíjející umělou inteligenci totiž vynakládají stovky miliard dolarů na další zdokonalování takzvaných hraničních modelů AI, tedy nejpokročilejších systémů umělé inteligence.
Anthropic by podle dřívějších informací agentury Bloomberg mohl začít oficiálně propagovat svou primární veřejnou nabídku akcií už v týdnu od 9. listopadu. Firma podle lidí obeznámených se situací očekává, že objemem nabídky vyrovná rekordní IPO společnosti SpaceX, případně jej překoná.
Anthropic i jeho konkurent OpenAI zároveň čelí rostoucí veřejné kritice v souvislosti s bezpečností umělé inteligence. Důvodem je série mediálně sledovaných hackerských incidentů, do kterých se zapojili autonomní agenti jednající bez oprávnění. Tyto události zvyšují obavy z možného dopadu na vstup firmy Anthropic na burzu.