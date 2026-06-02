AI gigant Anthropic míří na burzu. Podal důvěrnou žádost o IPO a předběhl OpenAI
- AI gigant Anthropic podal důvěrnou žádost o vstup na americkou akciovou burzu a veřejně obchodovatelnou firmou se chce stát ještě letos.
Tvůrce modelů Claude tím získává náskok před konkurenční OpenAI, přičemž oběma firmám bude letos na Wall Street sekundovat také Muskova SpaceX.
Anthropic zažívá raketový růst a očekává, že jeho letošní tržby díky boomu umělé inteligence vyskočí z loňských 10 miliard až na 47 miliard dolarů.
Gigant v oblasti umělé inteligence (AI) společnost Anthropic se chystá vstoupit na akciovou burzu ve Spojených státech. Firma o žádosti adresované americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) informovala na svém webu. Podle agentury Reuters může jít o přelomovou událost pro zájemce o investici do AI.
Anthropic oznámil, že žádost o umístění akcií byla podána jako důvěrná. Obchodní informace tak zatím zůstanou utajeny, dokud SEC dokumenty neposoudí.
„Dává nám to možnost vstoupit na burzu poté, co SEC dokončí svůj přezkum,“ uvedl Anthropic. „Navrhovaná primární veřejná nabídka akcií (IPO) bude záviset na tržních podmínkách a dalších faktorech,“ dodal. Veřejně obchodovanou firmou se chystá stát ještě v tomto roce.
Anthropic díky dnešnímu oznámení získává náskok před konkurentem OpenAI. Ten zatím chystá potřebné dokumenty, všímá si server CNBC.
Tři nabídky
Na Wall Street se letos očekávají tři výjimečné primární veřejné nabídky. Kromě Anthropiku a OpenAI plánuje nabídnout své akcie i vesmírná firma miliardáře Elona Muska SpaceX.
„To, co dnes vidíme kolem plánovaných IPO firem jako SpaceX, OpenAI a Anthropic, už není standardní cyklus vstupu technologických společností na burzu. Je to spíše test toho, jak silnou absorpční kapacitu má akciový trh pro extrémní koncentraci kapitálu do jediného tématu - umělé inteligence,“ napsal analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.
Společnost Anthropic založila teprve před pěti lety skupina manažerů a výzkumníků, kteří odešli z OpenAI kvůli obavám o její další směřování. Anthropic je nejznámější svou řadou modelů umělé inteligence s názvem Claude. Podnik zaznamenává raketový růst tržeb, odhaduje, že letos by mohly činit až 47 miliard dolarů (981 miliard korun) oproti zhruba deseti miliardám dolarů za loňský rok.