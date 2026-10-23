Známá banka v Česku na několik hodin vypne systém. Klienti nezaplatí na internetu, nepůjdou ani další služby
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Klienty mBank čeká v neděli sedmihodinová odstávka bankovních systémů.
- Nebude fungovat mobilní aplikace, internetové bankovnictví ani potvrzování plateb kartou na internetu.
- Banka upozorňuje také na změnu času, která může zákazníky zmást.
Klienti mBank se musí připravit na několikahodinové omezení bankovních služeb. V neděli 25. října banka odstaví své systémy kvůli plánované modernizaci a restartu. Odstávka začne ve dvě hodiny ráno a skončit má v devět hodin dopoledne zimního času, banka o tom informovala na svém webu.
Během odstávky nebude dostupná mobilní aplikace ani internetové bankovnictví. Klienti nebudou moci odesílat a přijímat platby, potvrzovat platby kartou na internetu ani využívat SMS služby. Nedostupná bude rovněž zákaznická linka mLinka a možnost podávat žádosti o bankovní produkty. Banka proto doporučuje provést potřebné transakce předem a včas si upravit limity na platebních kartách, pokud zákazníci plánují větší útratu nebo výběr hotovosti.
Odstávka připadá na noc, kdy se mění letní čas na zimní. Ve tři hodiny ráno se hodiny posunou zpět na druhou, přičemž mBank upozorňuje, že oznámené časy odstávky se vztahují k zimnímu času. Plánovanou odstávku bankovních systémů měla v noci ze čtvrtka na pátek také Air Bank. Její internetové a mobilní bankovnictví mělo být nedostupné do pátečních pěti hodin ráno, omezení tak již skončilo.