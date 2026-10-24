Airbnb má nová pravidla. Hostům zakáže některé nepříjemné povinnosti
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- Pronajímatele čekají přísnější pravidla pro to, co mohou po hostech vyžadovat.
Nově je nebudou moci nutit do činností, které vyžadují hodně času nebo úsilí.
Změna začne platit 20. listopadu.
Závěr pobytu sjednaného přes platformu Airbnb už nebude znamenat povinnost uklidit celý byt či dům. Někteří pronajímatelé nyní po svých hostech vyžadují, aby před odjezdem důkladně uklidili, umyli nádobí či koupelnu, vynesli odpadky nebo převlékli postele. Od 20. listopadu s tím bude konec.
Airbnb nově omezilo, co mohou hostitelé od svých klientů požadovat. Nesmí to být nic, co vyžaduje „značné úsilí nebo čas“, ani nic, co běžně vykonává uklízečka. Platforma stanovuje základní pravidla a připouští možnost doplnit je o další „rozumné požadavky“.
Například hosté, kterým pronajímatel účtuje samostatný poplatek za úklid, už nesmí být nuceni sami uklízet. Dosud se to běžně děje. Třeba někteří ubytovatelé v Itálii si účtují za úklid v přepočtu i stovky korun, ale zároveň vyžadují, aby po sobě lidé před odjezdem uklidili.
„Domovní řády pomáhají hostům pochopit, co hostitelé očekávají, ale od naší komunity jsme slyšeli, že jsou pravidla často matoucí, zatěžující nebo těžko splnitelná,“ vysvětlili změnu zástupci Airbnb stanici BBC. Požadavky podle nich mají být „přiměřené a bez překvapení“.
Společnost uvedla, že za určitých okolností může povolit výjimky. Hostitel například může stanovit maximální dobu pro sprchování, pokud je v daném místě omezení kvůli nedostatku vody. Hostitelé také nadále mohou požadovat, aby lidé odkládali špinavé nádobí do myčky nebo dřezu, oddělovali použité ručníky od čistých nebo správně třídili odpad.
Nová pravidla se vztahují na všechny rezervace provedené od 20. listopadu. Zákazníkům se budou u nabídek ubytování zobrazovat výrazněji a znovu jim je platforma připomene v potvrzení rezervace.