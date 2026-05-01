Uber chce konkurovat Bookingu a Airbnb. Nově umožní rezervovat stovky tisíc hotelů
Uber ve spolupráci s Expedií spouští v aplikaci přímé rezervace hotelů.
Gigant tak pokračuje v transformaci na komplexní cestovní superaplikaci.
Strategický tah míří na vyšší marže a věrnostní program pro cestovatele.
Americký Uber definitivně potvrzuje svou ambici přerůst hranice přepravní platformy a stát se dominantním hráčem na globálním poli cestovního ruchu. Píší to The New York Times. Technologický gigant uzavřel strategické partnerství se skupinou Expedia, díky kterému do své aplikace integruje možnost přímé rezervace hotelového ubytování. Pro Uber jde o zásadní milník v jeho dlouhodobé strategii vytvořit superaplikaci, která uživatele provede celým procesem plánování cesty, od odjezdu z domova až po check-in v cílové destinaci.
Nová funkce, která se začíná postupně objevovat uživatelům na klíčových trzích, využívá kompletní inventář Expedie. To v praxi znamená, že zákazníci Uberu získají okamžitý přístup ke stovkám tisíc hotelů, resortů a krátkodobých pronájmů po celém světě. Uber se tak staví do role přímého konkurenta zavedeným platformám, jako je Booking.com nebo Airbnb. V první fázi ale sází především na sílu partnerského modelu namísto budování vlastního ubytovacího portfolia. Společnost si od tohoto kroku slibuje především prohloubení loajality svých zákazníků, kteří jsou už teď zvyklí aplikaci používat pro dopravu na letiště nebo k objednávání jídla.
Sázka na vyšší marže a digitální provize
Podle analytiků je hlavním cílem společnosti především zvýšení marží. Zatímco základní byznys Uberu, tedy zprostředkování jízd (ride-hailing), je provozně extrémně náročný, naráží na legislativní bariéry a vyžaduje neustálé dotování řidičů v konkurenčním boji, oblast cestovních rezervací funguje na bázi vysokých provizí s minimálními dodatečnými náklady na infrastrukturu. Pro Uber je tedy prodej hotelového pokoje mnohem ziskovější operací než běžná jízda městem, přičemž k prodeji využívá již existující a velmi širokou bázi uživatelů.
Tento krok navíc není ojedinělým výstřelem. Uber již dříve v některých regionech experimentoval s prodejem letenek, jízdenek na vlaky či trajekty. Integrací hotelů se však kruh uzavírá. Firma sází na to, že pohodlí „vše v jednom“ převáží nad zvykem uživatelů přeskakovat mezi různými aplikemi. Klíčovým nástrojem k udržení zákazníka má být věrnostní program Uber One. Členové tohoto programu by měli za rezervace hotelů získávat kredity, které následně využijí pro běžné jízdy nebo doručení nákupů. Tím vznikne uzavřený ekosystém, ze kterého bude pro konkurenci těžké zákazníka vytrhnout.
Inspirace asijským modelem a Khosrowshahiho vliv
Vedení Uberu se netají tím, že inspirací jsou asijské superaplikace typu WeChat nebo Grab, které v tamních regionech obsluhují prakticky všechny aspekty digitálního života. Pro akcionáře je tato expanze jasným signálem, že se společnost pod vedením Dara Khosrowshahiho transformuje v komplexní technologickou platformu s diverzifikovanými příjmy. Právě Khosrowshahi v minulosti Expedii šéfoval, takže trh s ubytováním zná dokonale.
Pokud se Uberu podaří hladce propojit logistiku dopravy s ubytovacími službami, může to v dlouhodobém horizontu zásadně překreslit mapu sil na trhu s on-line cestovními službami a vytvořit tlak na dosavadní lídry segmentu.