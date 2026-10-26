Vláda chce korunu do ústavy, i když se Česko zavázalo k euru
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- Záměr zakotvit českou korunu do ústavy má Babišova vláda v programu.
- Česko se přitom zavázalo přijmout euro.
- Podle vládních legislativců se oba kroky nutně nevylučují.
Návrh SPD a Motoristů na ústavní zakotvení české koruny v pondělí vláda podle informací ČTK podpořila. K přijetí ústavní novely by bylo nutné schválení větší než prostou většinou zákonodárců v obou parlamentních komorách. Motoristé s SPD ani s hnutím ANO tolik hlasů nemají. Vládní legislativci navrhli kabinetu Andreje Babiše (ANO) na základě připomínek, aby k ústavní novele zaujal na dnešní schůzi neutrální stanovisko.
Cílem návrhu je zakotvit korunu českou jako měnu České republiky na ústavní úrovni, a podřídit tak případnou budoucí změnu měny souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů, napsali ministři Boris Šťastný a Petr Macinka (oba Motoristé), předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) a Filip Turek (za Motoristy) ve zdůvodnění.
Záměr zakotvit českou korunu na ústavní úrovni si dal kabinet do programu, návrh má být včetně práva držet a používat hotovost podle plánu předložen příští rok, připomenuli vládní legislativci. „Předložený návrh ústavního zákona tak lze v tomto ohledu vnímat jako krok k částečnému naplnění programového záměru vlády,“ napsali.
Euro nemá konkrétní datum
Česko se zavázalo přijmout euro podpisem přístupové smlouvy k EU. Souhlas se zněním přístupové smlouvy vyjádřili občané v referendu v roce 2003. Závazek není spojený s konkrétním termínem.
Úplné vyvázání z povinnosti přijmout společnou evropskou měnu by bylo možné podle vládních legislativců pouze vyjednáním změny základního práva EU. Sami předkladatelé uvádějí, že navrhované doplnění ústavy nezakazuje vstup do eurozóny ani neříká, že Česko společnou měnu nepřijme. Je to jeden z důvodů, proč je ústavní novela podle nich slučitelná s právem EU, byť připouštějí, že bude namítán opak s poukazem na zásadu loajální spolupráce a rozsudky Soudního dvora EU.
Evropská komise letos uvedla, že Česko splňuje tři ze čtyř kritérií nutných pro vstup do eurozóny a zavedení eura. Česko plní kritérium konvergence dlouhodobých úrokových sazeb, kritérium cenové stability i kritérium zdravých veřejných financí. Neplní jen kritérium stability směnného kurzu. Euro tedy zatím není možné v zemi zavést.
Babiš v květnu uvedl, že vláda už nebude zpracovávat zprávu o připravenosti k přijetí společné evropské měny. Vytváření zpráv je podle něho zbytečné, když současný kabinet nechce euro zavádět.