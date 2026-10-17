Inflace znovu hrozí úsporám Čechů. Pět dividendových akcií vynáší až osm procent ročně
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Svět čelí riziku nové inflační vlny, která může znovu znehodnocovat české úspory.
Akcie v nejširším smyslu nejsou automatickou ochranou před inflací, jak ukázala poslední krize.
Řešením může být sázka na dividendové tituly se stabilním vysokým výnosem.
A je to tu zase. Svět má, tentokrát na rozdíl od pandemie zcela zbytečně, nakročeno k další inflační vlně. Pochopitelně ji nechceme rozdmýchávat sebenaplňujícími se proroctvími, nicméně pokud chcete přežít, musíte brát v potaz i hypotetické existenční hrozby. A pojistit si je. Ostatně se stačí rozhlédnout kolem sebe.
Česko je sice aktuálně s 2,5procentním meziročním zdražením ve světě inflačním přeborníkem z hlediska nízkosti sazby, nicméně ani náhodou není suverénem, který si může dovolit vypisovat cenovky v supermarketu bez ohledu na globální dění. A v tom je jádro pudla.
Inflace se žene ze všech stran
Protože ve zbytku relevantního světa je situace napjatější. Tak například americká inflace je nejvyšší od května, přičemž je za mořem oproti loňsku dráže o 3,7 procenta. Dokonce 3,8 procenta pak meziročně svítí v eurozóně. Evropané přitom už dávno vytěsnili ze svých myslí příběh října roku 2022, kdy inflace v eurozóně přesáhla deset procent, a zdražování si prakticky odvykli: v posledních třech letech se inflace držela při dvou procentech, jinými slovy nepůsobila jako faktor, kvůli kterému večer v posteli nemůžete usnout. Nyní je inflace v eurozóně nejvyšší za poslední tři roky a v září rostla třetím měsícem v řadě. Ne, nemá smysl panikařit, ale trend ani vyhlídky jednoduše nejsou dobré.
Když tuto svou obavu sdělíte svému makléři, pravděpodobně vás nasměruje do akcií jakožto aktiva, které automaticky roste spolu s ní. Ano, v dlouhém období to v zásadě zřejmě platí, problém je ale ve fázích, jako je právě ta současná. Pojďme si to ukázat na číslech z poslední inflační krize kolem roku 2022. Psychologickou hranici pěti procent tehdy překročilo Česko při nástupu inflační vlny zhruba ve stejné době jako Amerika. V září 2021. Zpátky pod pět se nicméně v Americe vrátili už v dubnu 2023, kdežto v Česku v lednu 2024. A jak se v tomto období chovaly akciové trhy optikou velkých akciových indexů? Posuďte sami.
Akcie v době inflace? Ani ne
Americký index S&P 500 se v září 2021 pohyboval někde kolem 4450 bodů. Americký inflační vrchol nastal v červnu roku 2022, v Česku o tři měsíce později. Index S&P 500 je v červnu na 3900 bodech, v září pak na 3600 bodech. Když se inflace vrací pod pět procent, hlavní akciový index Wall Street je kolem 4100 bodů, v okamžiku českého ústupu inflace na počátku roku 2024 je pak S&P 500 zhruba na 4800 bodech. Jinými slovy Američan vstupující do trhu přesně na dobu vzedmuté inflace na své sázce prodělal. Čech snažící se pojistit proti domácí inflaci investicí na Wall Street ale také. Zhruba osmiprocentní zhodnocení jeho investice během inflační éry ani náhodou nedokázalo pokrýt intenzitu českého zdražování. Každá inflační éra má nicméně samozřejmě svá specifika.
Když nefungují plošné akciové indexy, mohou fungovat jejich části, které jsou pro ekonomickou mizerii lépe vybaveny. Tak třeba takové dividendové akcie. Jistě, český investor pro ně nemusí chodit daleko. Na nejvyšší cifry ale na pražské burze nedosáhne a musí ven. Dnes začneme těsně pod hranicí šesti procent dividendového výnosu ročně a nadhodíme si pět akcií s fundamentem slibujícím až téměř osmiprocentní výnos. Krom poutavých dividend přitom všechny tituly nabízejí i interesantní byznysové příběhy. Jdeme na věc.
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