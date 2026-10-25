Král autosalonů v dluzích, pražské byty zlevňují o statisíce. Návrat EET rozjíždí nový byznys
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- V devadesátkách prodával auta za miliardy. Teď někdejšího krále autosalonů dohánějí dluhy
- Miliardy z veřejných peněz a prodej „za odvoz“? Američané ovládli klíčový český vývoj čipů
- Pražské byty zlevňují o statisíce. Má to ale jeden háček, kvůli kterému je lidé nechtějí
Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.
V devadesátkách prodával auta za miliardy. Teď někdejšího krále autosalonů dohánějí dluhy
- Bývalý závodník Antonín Charouz po revoluci vybudoval jedno z největších automobilových impérií v Česku.
Jeho firmy padly už před lety, nyní dluhy dohánějí přímo Charouze.
- Čelí insolvenčnímu návrhu, věřitelé po něm chtějí desítky milionů.
Miliardy z veřejných peněz a prodej „za odvoz“? Američané ovládli klíčový český vývoj čipů
- Část brněnského Codasipu, který nabral velké dotace, skončila v rukou Onsemi. Zbytek firmy dál funguje a drží důležité technologie.
- Podle Codasipu je transakce výhodná, protože byla prodána jen malá část firmy. V Codasipu zůstává důležité duševní vlastnictví.
- Americký koncern řeší problémy s miliardovou investicí v Rožnově a hledá náhradní cestu.
Pražské byty zlevňují o statisíce. Má to ale jeden háček, kvůli kterému je lidé nechtějí
- Včera skupované, dnes vymetané: starší byty vyžadující rekonstrukci.
Byty v horší kondici například v Praze v posledních měsících výrazně zlevnily.
Podle expertů to může být prolog pro další cenové otřesy a oddělení realitního zrna od plev.
Křetínského dělí týdny od možného ovládnutí maloobchodního obra. Velké slovo mohou mít i Číňané
- Evropská komise schválila Křetínského nabídku na Fnac Darty, obchod čeká už jen na rozhodnutí akcionářů.
EP Group potřebuje k ovládnutí francouzského řetězce přidat ještě zhruba 21,5 procentního bodu akcií.
Klíčovou roli může sehrát německý Ceconomy, o jehož převzetí navíc usiluje čínská společnost JD.com.
Jedni budou platit, druzí vydělávat. Návrat EET rozjíždí stamilionový byznys
- Nově se má EET vztahovat na řemeslníky, lékaře, advokáty, kurýry, kadeřnice nebo autoservisy.
Dodavatelé pokladních systémů očekávají největší nápor zájemců na přelomu roku.
Stát chystá maximální možný záběr. Hodlá dohlížet na úplně všechny transakce.