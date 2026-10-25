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Král autosalonů v dluzích, pražské byty zlevňují o statisíce. Návrat EET rozjíždí nový byznys

Co vám (ne)uteklo, 19. - 25. října 2026

Co vám (ne)uteklo, 19. - 25. října 2026 Zdroj: e15

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  • V devadesátkách prodával auta za miliardy. Teď někdejšího krále autosalonů dohánějí dluhy
  • Miliardy z veřejných peněz a prodej „za odvoz“? Američané ovládli klíčový český vývoj čipů
  • Pražské byty zlevňují o statisíce. Má to ale jeden háček, kvůli kterému je lidé nechtějí

Přečtěte si nejzajímavější články tohoto týdne.

V devadesátkách prodával auta za miliardy. Teď někdejšího krále autosalonů dohánějí dluhy

  • Bývalý závodník Antonín Charouz po revoluci vybudoval jedno z největších automobilových impérií v Česku. 

  • Jeho firmy padly už před lety, nyní dluhy dohánějí přímo Charouze. 

  • Čelí insolvenčnímu návrhu, věřitelé po něm chtějí desítky milionů.

Miliardy z veřejných peněz a prodej „za odvoz“? Američané ovládli klíčový český vývoj čipů

  • Část brněnského Codasipu, který nabral velké dotace, skončila v rukou Onsemi. Zbytek firmy dál funguje a drží důležité technologie.
  • Podle Codasipu je transakce výhodná, protože byla prodána jen malá část firmy. V Codasipu zůstává důležité duševní vlastnictví.
  • Americký koncern řeší problémy s miliardovou investicí v Rožnově a hledá náhradní cestu.

Pražské byty zlevňují o statisíce. Má to ale jeden háček, kvůli kterému je lidé nechtějí

  • Včera skupované, dnes vymetané: starší byty vyžadující rekonstrukci. 

  • Byty v horší kondici například v Praze v posledních měsících výrazně zlevnily. 

  • Podle expertů to může být prolog pro další cenové otřesy a oddělení realitního zrna od plev. 

Křetínského dělí týdny od možného ovládnutí maloobchodního obra. Velké slovo mohou mít i Číňané

  • Evropská komise schválila Křetínského nabídku na Fnac Darty, obchod čeká už jen na rozhodnutí akcionářů. 

  • EP Group potřebuje k ovládnutí francouzského řetězce přidat ještě zhruba 21,5 procentního bodu akcií. 

  • Klíčovou roli může sehrát německý Ceconomy, o jehož převzetí navíc usiluje čínská společnost JD.com.  

Jedni budou platit, druzí vydělávat. Návrat EET rozjíždí stamilionový byznys

  • Nově se má EET vztahovat na řemeslníky, lékaře, advokáty, kurýry, kadeřnice nebo autoservisy. 

  • Dodavatelé pokladních systémů očekávají největší nápor zájemců na přelomu roku. 

  • Stát chystá maximální možný záběr. Hodlá dohlížet na úplně všechny transakce. 

 

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