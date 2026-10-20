Křetínského dělí týdny od možného ovládnutí maloobchodního obra. Velké slovo mohou mít i Číňané
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- Evropská komise schválila Křetínského nabídku na Fnac Darty, obchod čeká už jen na rozhodnutí akcionářů.
EP Group potřebuje k ovládnutí francouzského řetězce přidat ještě zhruba 21,5 procentního bodu akcií.
Klíčovou roli může sehrát německý Ceconomy, o jehož převzetí navíc usiluje čínská společnost JD.com.
Francouzský maloobchodní prodejce elektroniky Fnac Darty může mít brzy nového majitele. V úterý v regulatorním oznámení ohlásil, že připravovaná transakce, na jejímž konci má řetězec ovládnout Daniel Křetínský (spolumajitel provozovatele webu e15, pozn. red.), získala povolení od Evropské komise. Jde o poslední potřebné razítko pro připravovaný obchod. Francouzská firma proto také poprvé oznámila jeho potenciální dokončení. Pokud nabídka získá dostatečnou podporu akcionářů, s vypořádáním se předběžně počítá 12. listopadu.
EP Group se svým partnerem J&T Capital Partners Patrika Tkáče původně nabídla akcionářům Fnac Darty 36 eur za akcii včetně dividendy za účetní rok 2025. Po jejím červnovém vyplacení ve výši jednoho eura na akcii se nabídková cena snížila na 35 eur. Původní nabídka představovala oproti poslední burzovní ceně před oznámením transakce prémii 19 procent, ve srovnání s průměrnou cenou akcií váženou objemem obchodů za předchozí jeden měsíc činila prémie 24 procent a za předchozí tři měsíce 26 procent.
Původní ocenění vlastního kapitálu Fnac Darty tak dosahovalo zhruba 1,1 miliardy eur, tedy asi 26,7 miliardy korun. Držitelům konvertibilních dluhopisů OCEANE nyní EP Group nabízí 81,16 eura za kus.
EP Group potřebuje 50 procent
Aby byla nabídka úspěšná, musí EP Group získat více než 50 procent akcií nebo hlasovacích práv Fnac Darty. K současnému podílu kolem 28,5 procenta tak potřebuje přidat ještě zhruba 21,5 procentního bodu.
Klíčovou roli přitom může sehrát druhý největší akcionář, německá maloobchodní společnost Ceconomy, která drží téměř 22 procent akcií francouzského řetězce. O její převzetí však usiluje čínská společnost JD.com, což situaci znepřehledňuje. Evropská komise čínskou transakci od května podrobně prověřuje kvůli podezření na narušení hospodářské soutěže zahraničními subvencemi. Podle říjnových informací agentury Reuters se ale JD.com díky nabídnutým ústupkům přiblížila získání souhlasu. Rozhodnutí Komise se očekává do 4. listopadu, tedy přibližně ve stejné době, kdy má skončit Křetínského nabídka.
Pokud by Ceconomy s nabídkou nesouhlasila, EP Group bude muset lovit mezi významně menšími investory. Třetím největším akcionářem je finanční skupina ICG, která podle regulatorních hlášení prostřednictvím společnosti GLAS SAS drží více než deset procent. Zbytek podílníků drží maximálně jednotky procent.
Fnac Darty za první pololetí letošního roku utržila 4,46 miliardy eur a na srovnatelném základě zvýšila tržby o 0,6 procenta. Běžná provozní ztráta se meziročně snížila o desetinu na 34 milionů eur. Celková čistá ztráta připadající akcionářům se však naopak prohloubila z 86 na 103 milionů eur. Firma přesto potvrdila svůj celoroční výhled.
Společnost je jedním z největších hráčů na evropském trhu s elektronikou, domácími spotřebiči a s kulturním zbožím. Skupina působí v 15 zemích, zaměstnává téměř 30 tisíc lidí a provozuje více než 1500 prodejen.
Snaha o její převzetí zapadá do dlouhodobé strategie EP Group a jejích investičních struktur. Křetínský v posledních letech výrazně rozšířil své působení v evropském maloobchodu a logistice. Vedle Fnac Darty má podíl například ve francouzské skupině Casino, britském řetězci Sainsbury’s či v nizozemské poště PostNL. Právě kombinace retailu, logistiky a infrastruktury má podle něj vytvářet odolný byznys i v období slabší spotřebitelské poptávky.
Křetínského skupina není ve Fnac Darty nováčkem. Do firmy vstoupila už v roce 2021 prostřednictvím společnosti VESA Equity Investment, která k dnešnímu dni drží 28,5 procenta akcií. Nabídka má EP Group posunout do role dlouhodobého většinového akcionáře, nikoli však k úplnému vytěsnění menšinových vlastníků. Skupina výslovně uvedla, že neplánuje squeeze-out ani stažení akcií a dluhopisů z burzy Euronext Paris.
„S Fnac Darty spolupracujeme už několik let a dobře známe její obchodní model i strategii. Tato přátelská nabídka má za cíl posílit naši dlouhodobou angažovanost a podpořit současný management,“ uvedl Daniel Křetínský, předseda představenstva a generální ředitel EP Group. Vedení firmy má i po transakci zůstat ve Francii a skupina nehodlá měnit dividendovou politiku.