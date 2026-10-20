Adidas překonal vlastní rekord. Za tři měsíce vydělal přes 24 miliard korun
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- Adidas ve třetím čtvrtletí zvýšil provozní zisk o 37 procent na rekordní miliardu eur.
Tržby německého výrobce sportovního oblečení a obuvi vzrostly o devět procent na 7,25 miliardy eur.
Firma díky silným výsledkům zlepšila výhled celoročního provozního zisku na 2,5 miliardy eur.
Německý výrobce sportovního oblečení a obuvi Adidas ve třetím čtvrtletí zvýšil provozní zisk meziročně o 37 procent na rekordní jednu miliardu eur (přes 24 miliard korun). Oznámila to v úterý firma na základě předběžných údajů. Zároveň zlepšila odhad celoročního provozního zisku na 2,5 miliardy eur z dříve předpokládaných 2,3 miliardy eur.
Tržby společnosti se ve třetím čtvrtletí zvýšily o devět procent na rekordních 7,25 miliardy eur. „Bylo to pro Adidas skvělé čtvrtletí,“ uvedl šéf podniku Björn Gulden. „Naše investice do inovací se vyplácejí,“ dodal. Adidas podle něj dosahuje silného růstu například v oblasti fotbalového a běžeckého zboží. Konečné výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí zveřejní firma příští týden.
Společnost působí pod názvem Adidas od roku 1949. Jde o zkratku jména zakladatele Adolfa „Adiho“ Dasslera. Původně ji zakládal jako obuvní společnost v roce 1924 s bratrem Rudolfem pod názvem Gebrüder Dassler Schuhfabrik. Po rozchodu obou bratrů založil Rudolf Dassler konkurenční závod Ruda, který později vešel ve známost pod jménem Puma.