Spotify Wrapped 2026 má sečteno. Známe tři cesty k letošním statistikám
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- Hudební rekapitulace Spotify Wrapped 2026 vyjde podle předchozích ročníků s největší pravděpodobností na přelomu listopadu a prosince.
Sběr dat pro tvorbu tohoto personalizovaného přehledu skončil tradičně již v polovině listopadu.
Spotify Wrapped se zobrazí na domovské stránce mobilní aplikace.
Kdy vyjde Spotify Wrapped 2026?
Přesný termín vydání Spotify Wrapped společnost dopředu neprozrazuje. Z historických dat je ale patrné, že se platforma drží zavedeného scénáře.
|Rok
|Datum vydání
|2025
|středa 3. prosince
|2024
|středa 4. prosince
|2023
|středa 29. listopadu
|2022
|středa 30. listopadu
|2021
|středa 1. prosince
|2020
|úterý 1. prosince
Jak je vidět v tabulce, Spotify Wrapped vychází nejčastěji ve středu. Pro rok 2026 se tak jako nejpravděpodobnější termín vydání jeví středa 2. prosince.
Dokdy se počítá Spotify Wrapped a jaká data sleduje
Spotify nesleduje poslechová data až do konce kalendářního roku. Uzávěrka aktuálního ročníku tradičně přichází už kolem poloviny listopadu. Cokoliv si tak v aplikaci pustíte v závěrečných týdnech, se do letošních statistik Spotify Wrapped už nepropíše.
Aby vás platforma do bilančního přehledu vůbec zařadila, je nutné splnit poslechové minimum. Do poloviny listopadu si musíte pustit alespoň 30 skladeb od minimálně pěti různých interpretů. Každá z nich navíc musí hrát v kuse déle než 30 sekund.
Kde najít Spotify Wrapped 2026?
Jakmile Spotify letošní rekapitulaci odemkne, ke svým statistikám se dostanete snadno. Osobní report by na vás měl v mobilní aplikaci vyskočit hned na úvodní obrazovce v podobě výrazného barevného banneru.
Pokud se výzva k přehrání bezprostředně po vydání neobjeví, nabízí se tři rychlá řešení:
Zkontrolujte, že používáte nejnovější verzi aplikace, a případně ji aktualizujte.
Zadejte do vyhledávání přímo v aplikaci výraz „2026 Wrapped“.
Nebo jděte rovnou na webovou adresu spotify.com/wrapped.
Nejčastější otázky: Vše, co potřebujete vědět o hudebních statistikách
S koncem hudebního roku se pravidelně opakují ty stejné otázky. Zde jsou odpovědi na ty, které posluchače v souvislosti se Spotify Wrapped zajímají nejčastěji:
Jak získat staré statistiky Spotify Wrapped?
Znovu si spustit starší ročníky Spotify Wrapped v podobě původní interaktivní prezentace už aplikace neumožňuje. O své historické žebříčky a nejposlouchanější skladby ale nepřijdete. Stále je najdete ve své knihovně mezi uloženými playlisty.
Co je Spotify Wrapped predictor?
Řada posluchačů nechce čekat na oficiální vydání a snaží se ke statistikám dostat dřív přes nástroje třetích stran, takzvané predictory. Tyto neoficiální weby fungují tak, že zanalyzují data přímo z daného účtu. Z bezpečnostních důvodů se ale v žádném případě nedoporučuje udělovat neověřeným aplikacím k profilu přístup.
Co znamená top 0,005 % fanoušků?
Mezi vůbec nejsdílenější údaje patří procentuální srovnání s ostatními fanoušky oblíbeného interpreta. Pokud vám aplikace v rekapitulaci ukáže, že spadáte do top 0,005 %, pasuje vás to v celosvětovém měřítku do absolutní špičky posluchačů, kteří s hudbou daného umělce strávili suverénně nejvíce času.
Co znamená funkce Clubs ve Spotify Wrapped?
V roce 2025 obohatila platforma statistiky o novinku jménem Clubs. Ta analyzuje nálady i žánry přehrávané hudby a na základě toho vás zařadí do jednoho ze šesti klubů. Samotným členstvím to ale nekončí. Algoritmus vám navíc podle vašeho konkrétního chování v aplikaci přisoudí i specifickou roli. Získat můžete například tyto:
Scout: vyhledává nejnovější hudební vydání.
Archivist: zaměřuje se na poslech skladeb z dřívějších ér.
Collector: pravidelně si ukládá hudbu do vlastní knihovny.
Curator: aktivně tvoří a kombinuje playlisty.
Jak Spotify Wrapped sdílet na sociálních sítích
Na samotný závěr hudebního přehledu vám aplikace automaticky vygeneruje přehledné grafické karty. Z mobilu je pak můžete rovnou publikovat na Instagram, TikTok, Facebook nebo síť X. Webové rozhraní tuto možnost ale nepodporuje. Ke stažení a sdílení svých poslechových dat proto potřebujete oficiální mobilní aplikaci.