Návrat EET se blíží. Povinnost nově dopadne i na ty, kteří hotovost vůbec neberou
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- Elektronická evidence tržeb se vrací bez postupných vln a od 1. ledna 2027 dopadne na všechny dotčené podnikatele současně.
Nová pravidla cílí na osobní kontakt, takže kromě hotovosti bude nutné evidovat i platby kartou přes terminál nebo přes QR kód.
Zatímco drobní živnostníci se mohou evidenci legálně vyhnout díky režimu EET OFF, ostatní by měli s technickou přípravou začít už během podzimu.
Elektronická evidence tržeb se od 1. ledna 2027 vrací v nové podobě jako EET 2.0. Zákon o evidenci tržeb byl 7. října vyhlášen ve Sbírce zákonů, a podnikatelé tak již mají k dispozici definitivní podobu pravidel. Nový systém se zaměří především na kontaktní platby přijímané při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v přímé souvislosti s provozovnou.
„EET 2.0 jsme připravili jako moderní a jednoduchý systém, který nastaví rovné podmínky pro podnikatele, omezí prostor pro nepřiznávání tržeb a zlepší výběr daní bez zvyšování daňových sazeb. Poctiví podnikatelé už nebudou znevýhodněni vůči těm, kteří své povinnosti obcházejí,“ uvedla k návratu EET ministryně financí Alena Schillerová.
Povinnost EET se odvíjí od způsobu platby
Nová EET se neřídí pouze oborem podnikání, ale primárně způsobem, jakým podnikatel přijímá tržby. Do evidence spadají hotovostní úhrady i bezhotovostní transakce, pokud mají povahu kontaktní platby. Může jít o platby kartou přes terminál, QR platby na místě nebo jiné úhrady při osobním převzetí zboží či poskytnutí služby.
Platby provedené zcela na dálku – typicky přes platební bránu v e-shopu bez osobního kontaktu a bez vazby na kamennou provozovnu – do evidence zpravidla nespadají. Hranici mezi kontaktní a vzdálenou platbou ještě upřesní metodika Finanční správy.
„Podnikatelé by neměli vycházet jen z toho, zda přijímají hotovost, protože nová pravidla mohou dopadnout i na bezhotovostní platby spojené s osobním kontaktem se zákazníkem nebo s provozovnou. Doporučujeme proto prověřit všechny prodejní kanály a platební metody, nejen klasickou pokladnu,“ uvádí Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.
Žádné vlny: nová EET naběhne pro všechny současně
Na rozdíl od původního systému se nepočítá s postupným zaváděním podle jednotlivých sektorů. Od 1. ledna 2027 dopadne povinnost na všechny dotčené podnikatele ve stejný okamžik. Firmy i živnostníci si tak musí sami vyhodnotit, zda se jich evidence týká.
Rozhodující je charakter platby a osobní kontakt. Povinnost se proto netýká jen gastronomie a obchodu, ale i dalších činností, kde dochází k osobnímu předání zboží či služby a kontaktní úhradě.
Režim EET OFF: alternativa pro nejmenší živnostníky
Zákon obsahuje výjimku pro drobné podnikatele v podobě režimu EET OFF. Využít jej mohou OSVČ v prvním pásmu paušálního režimu s ročními příjmy do milionu korun.
Namísto evidence tržeb a související administrativy si však musí zvýšit měsíční paušální zálohu o 1 400 korun (tedy o 16 800 korun ročně). Každý podnikatel tak musí zvážit, zda se mu finančně vyplatí pořídit technické řešení, nebo zvolit vyšší paušální odvod.
Harmonogram příprav: certifikáty a aplikace MOJE EET
Zákonná povinnost evidovat tržby začíná 1. ledna 2027, technické zázemí se však otevře s předstihem:
Listopad 2026: Přípravné úkony v daňové informační schránce (DIS+) a generování pokladních certifikátů.
Prosinec 2026: Zpřístupnění bezplatné webové aplikace MOJE EET, kterou připravuje Finanční správa.
Leden 2027: Ostrý start evidence tržeb.
Aplikace MOJE EET bude fungovat na mobilu, tabletu i počítači bez nutnosti pořizovat specializované zařízení, což uvítají menší provozy s nižším počtem transakcí. Větší podniky budou muset včas prověřit své stávající pokladní systémy.
„Tento harmonogram je pro podnikatele důležitý zejména proto, že technické nastavování systému bude probíhat v závěru roku. Pro řadu obchodníků a poskytovatelů služeb jde přitom o jedno z nejvytíženějších období, spojené s předvánoční sezónou, inventurami, uzávěrkami a přípravou na nový rok. Odkládání příprav až na leden by proto mohlo znamenat zbytečné komplikace,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.
Pokuty za nedodržení pravidel
Finanční správa avizuje, že v lednu 2027 bude postupovat primárně metodicky a podpůrně, aby pomohla vyřešit počáteční technické potíže. Nejde však o odklad účinnosti. Zákon nabude účinnosti 1. ledna a podnikatelé jsou povinni tržby evidovat.
„Toleranční přístup v prvním měsíci nelze chápat jako odklad účinnosti zákona. Podnikatelé by proto měli mít systém připravený již od začátku roku a případné technické problémy řešit bez zbytečného odkladu,“ doplňuje Gabriela Ivanco.
Za nedodržení pravidel mohou hrozit pokuty až do výše 500 tisíc korun. Výše sankce se bude odvíjet od rozsahu pochybení a závažnosti porušení.
Klíčová bude metodika Finanční správy
Praktické detaily – zejména posouzení kombinovaných modelů prodeje (např. e-shop s výdejním místem) – vyjasní oficiální metodické pokyny. Podrobnosti a aktuality zveřejňuje Finanční správa průběžně na portálu eet.gov.cz.
Vzhledem k tomu, že technické přípravy spadnou do předvánočního období a konce roku, doporučuje se zmapovat platební toky a potřebné úpravy již v průběhu podzimu 2026.