Srovnání: Spořicí účty za říjen 2022. Který je nejlepší? | E15.cz

Banky reagují na zvýšení základních úrokových sazeb ze strany ČNB i na aktuální ekonomickou situaci. Během posledních týdnů tak u mnohých směrem nahoru poskočily úrokové sazby na spořicích účtech. Navíc se na trhu objevil jeden „nový“ hráč a aktuálně je na žebříčku na prvním místě.

Atraktivita spořicích účtů v očích klientů je stále vysoká. „Zájem o spořicí účty je rozhodně výrazný. Dokonce bych řekl násobné větší než obvykle,“ potvrzuje Jiří Ušjak, konzultant společnosti 4fin.

Kdo nabízí nejvyšší úrok?

V uplynulých dnech některé banky aktualizovaly úrokové sazby na spořicích účtech, a nejen to. Od 4. října se Expobank CZ přejmenovala na Max banku a spadá nyní pod investiční skupinu Creditas. Max banka vykopává se spořicím účtem s úrokem 6,01 ročně ročně bez omezení výše vkladu a dalších podmínek. Z hlediska úročení vkladů ji tak patří první místo, které se dlouho držela Trinity Bank.

„V tuto chvíli jde o nejvýhodnější spořicí účet na trhu, a to nejen sazbou, ale i jeho parametry. Je určený novým i stávajícím klientům. Sazba se vztahuje na celý zůstatek a spořicí účet si můžou klienti založit online ve svém internetovém bankovnictví,“ říká předseda představenstva Max banky Jan Winkler. Max banka zvyšuje od stejného data také úrok na nově založeném korunovém ročním termínovaném vkladu, a to na 6,11 procenta ročně.

Ani další bankovní domy však nezahálejí. ČSOB navýšila úrok na Spoření s bonusem na 5 procent u vkladů do 1 milionu korun, na ročním termínovaném vkladu se pak klienti dostanou na 6 procent ročně.

Také Česká spořitelna od 1. října zvýšila sazby u spořicích účtů, a to o 0,75 procenta. Klienti tak mohou získat úrok až procent ročně. Úrok má však podmínku. Na sazbu 5 procent ročně u spořicích účtů dosáhnou klienti, kteří pravidelně investují (minimálně 300 korun měsíčně), a současně mají Plus účet nebo jsou ze segmentu Erste Premier či Erste Private Banking. Úročení vkladových účtů zůstává na stávající úrovni.

„Kombinace spořicího účtu a pravidelné investice je ideálním řešením pro tvorbu krátkodobé i dlouhodobé rezervy. Se sazbou 5 procent ročně je nyní naše nabídka na plně srovnatelné úrovni s konkurencí,“ říká Roman Choc, šéf tribu Wealth Management.

Vyšší úrok při kombinaci s pravidelným investováním

„Zvýhodněnou sazbu pro klienty, kteří pravidelně investují, Česká spořitelna zavedla od 1. června 2022. Od té doby se počet spořicích účtů zvýšil o 26 000 na více než 1,63 milionu a přibylo 28 tisíc nových pravidelných investorů, kterých je aktuálně 531 tisíc,“ dodává Choc.

Výhodnější spoření má také nyní i Fio banka.U Fio konta se částka do 200 tisíc korun bude nyní úročit sazbou 5,5 procenta ročně. Na Fio spořicím účtu pak klienti dostanou úrok 4 procenta ročně bez omezení výše vkladu. Nově si mohou Fio spořicí účet založit i právnické osoby, které získají úrok 3 procenta ročně, taktéž bez omezení výše vkladu. Zvyšují a sjednocují se také sazby na termínovaných vkladech, a to s maximem 5,10 procenta ročně.

„Nejefektivnější je vložit 200 tisíc korun na Fio konto s vyšší sazbou a další volné peníze na Fio spořicí účet. Nově také máme spořicí účet určený i přímo pro právnické osoby. S roční sazbou 3 procenta jim tak nabízíme jeden z nejvýhodnějších spořicích účtů na trhu,“ komentuje aktuální nabídku spořicích produktů obchodní ředitel Jan Bláha.

Jakou sazbu nyní dostanete na spořicím účtu?

Banka spořicí účet úrok (v procentech, p.a.) podmínka Trinity Bank Dobrý klient 5,58 bez podmínek MONETA Money Bank Spořicí účet 5,30 do 1 milionu korun Max banka NEO účet 6,01 bez podmínek Banka CREDITAS Spořicí účet + 4,50 do 350 tisíc korun J&T Banka Spořicí účet 4,25 minimální vklad 1 milion korun Hello bank! Hello spoření 4,50 do 300 tisíc korun Air Bank Spořicí účet 5,00/4,00 do 250 ticín korun/ od 250 tisíc do 500 tisíc korun; 5 plateb kartou měsíčně Raiffeisenbank Spořicí účet HIT PLUS 5,50 do 500 ticíc korun/3 platby kartou v měsíci Equa bank Spořicí účet HIT 3,00 do 200 tisíc korun/ 3 platby kartou měsíčně mBank mSpoření 5,00 do 100 tisíc korun ČSOB Spoření s bonusem 5,00 do 1 mil. korun Česká spořitelna Spoření ČS 4,00/5,00 vyšší sazbu získají klienti, kteří pravidelně investují;

do 200 tisíc korun Komerční banka KB Spořicí konto Bonus 3,30 do 200 tisíc korun Fio banka Fio konto 5,50 do 200 tisíc korun UniCredit Bank Spořicí účet SAVE 2,50 do 500 tisíc korun

Spořicí účty se těší velkému zájmu, s rezervami je to horší

Rychlé zdražování, s inflací související ztráta hodnoty peněz a zároveň opakovaně rostoucí úrokové sazby na straně ČNB a komerčních bank se projevují na zájmu klientů o spořicí účty.

Alespoň jeden má vedle běžného účtu 61 procent Čechů starších 26 let. Téměř polovina z nich (49 procent) si na něj uložila desítky tisíc korun, mezi sto až pěti sty tisíci korun to bylo 43 procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumů, který si před nedávnem nechala zpracovat Expobank CZ, nyní Max banka.

K obdobným výsledkům z hlediska zájmu došla i Česká spořitelna. Spořicí účet (výhody Plus účtu) využívá již více než 1,85 milionu jejich klientů, což je 90 procent primárních bankovních klientů Spořitelny. Na druhou stranu finanční rezervu alespoň ve výši tří měsíčních platů jich má měně než polovina z nich. Pravidelně měsíčně investuje 320 tisíc klientů, přičemž průměrná výše částky, kterou klienti Spořitelny investují, se pohybuje okolo tří tisíc korun.

Zdražování v Česku: Vývoj cen základních potravin za posledních sedm let