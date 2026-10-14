Bohatí klienti chtějí hlavně diskrétnost. Ženy jsou v investování opatrnější, říká šéfka privátního bankovnictví KB
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- Bohatí klienti chtějí především diskrétnost, říká Dita Pasquier z Komerční banky.
Při investování doporučuje diverzifikaci a varuje před chybami při správě majetku.
Češi se podle ní teprve učí předávat rodinné bohatství dalším generacím.
Dita Pasquier, šéfka privátního bankovnictví Komerční banky, pracuje s lidmi, jejichž majetek se počítá v desítkách milionů korun. Během konference Femme 15 vystoupila v panelu nazvaném Ženy a investice, který moderoval Jan Novotný, zástupce šéfredaktora e15. Miliardáři podle ní očekávají především diskrétnost. Nechtějí, aby se o nich mluvilo nebo aby okolí znalo jejich příběh.
Bohatí klienti chtějí především diskrétnost
Takoví lidé od banky chtějí kromě diskrétnosti i dobré rady. „V investičním poradenství se téměř nechybuje, pracujeme s investičními gridy a nástroji, abychom se chyb vyvarovali,“ popsala. Omyly jsou však někdy na straně samotných klientů. Chyby podle ní většinou nesouvisejí s jedním konkrétním investičním rozhodnutím, ale spíše s volbou správce majetku a investičních nástrojů.
„Mým hlavním doporučením je diverzifikace. Vždy říkám: Do každého investičního nástroje investujte jen tolik, aby vás případná ztráta této částky příliš nemrzela,“ popsala Dita Pasquier.
Investiční chyby začínají špatnou volbou
Přístup k investicím se podle šéfky privátního bankovnictví Komerční banky generačně mění. „Starší klienti mají k investicím větší nedůvěru. Mám proto spoustu klientů, kteří mají peníze uložené jen na termínovaných vkladech,“ prozradila. Mladší generace je podle ní investování otevřenější. „Uvědomělejší klient si řekne, že je mnohem bezpečnější svěřit své prostředky profesionálům.“ Jednou ze služeb, které Komerční banka nabízí, je také správa investičních portfolií jako celku.
Mezi muži a ženami jsou v investování značné rozdíly. „Celosvětově postupně roste podíl majetku, který vlastní ženy. Mohou ho získat podnikáním nebo dědictvím po manželovi či rodičích. Ženy bývají při investování váhavější, zároveň ale nejsou tak zbrklé, což pro ně může být výhodou,“ tvrdí Dita Pasquier.
Češi se učí, jak předávat majetek
Češi se postupně učí s rodinným majetkem dlouhodobě pracovat a plánovat jeho předávání dalším generacím. „Komerční banka patří zhruba z 60 procent francouzské Société Générale, takže francouzský trh je pro nás velkou inspirací. Kolegové v privátním bankovnictví ve Francii spolupracují s některými rodinami už po devět generací. U nás se rodinný majetek často předává teprve mezi druhou a třetí generací,“ říká Dita Pasquier.
Češi ale stále častěji využívají různé nástroje pro správu a předávání majetku, například svěřenské a nadační fondy nebo rodinné holdingy. Komerční banka nabízí budoucím dědicům vzdělávací program NextGen Academy, který je na tyto otázky připravuje.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu.