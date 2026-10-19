Brzy vyjde GTA 6. Za nejdražší hru všech dob si Češi připlatí
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
- Blíží se vydání hry GTA 6, tvůrci na ni lákají i novou upoutávkou.
- Nové Grand Theft Auto je byznysovým fenoménem, který ve světě digitální zábavy nemá obdoby.
- Gamery ale vyjde možnost zahrát si GTA 6 poměrně draho. Hlavně v Česku.
Bude to nejvýznamnější popkulturní událost letošního roku. Alespoň z pohledu byznysu. Už za měsíc, tedy 19. listopadu, vyjde šestý díl nejprodávanější videoherní série všech dob. Grand Theft Auto VI (GTA 6) má našlápnuto stát se tím nejdražším zábavním produktem, který dosud vznikl.
Náklady na vývoj pokračování gangsterské hry zasazené do virtuálního Vice City (které čerpá inspiraci v americkém Miami) měly podle nejčastějších odhadů dosáhnout zhruba miliardy dolarů. To by byla zhruba o polovinu vyšší částka, než za kterou vznikl nejnákladnější film všech dob Jurský svět: Nadvláda z roku 2022. Odvážnější analytici dříve hovořili dokonce až 1,5 až dvou miliardách. Vývojář hry, firma Rockstar, nicméně tato hausnumera dementoval, ale bez upřesnění reálných nákladů.
Vydavatel „gétéáčka“, společnost Take-Two, proto hledá nové způsoby, jak tyto náklady přenést na hráče. Maloobchodní cena hry je z důvodu rozhodnutí Take-Two o zhruba deset až 15 procent vyšší než u ostatních nových titulů na konzole PlayStation 5 a Xbox Series. České nebo například slovenské herní obchody nabízejí krabičky s kódem ke stažení GTA 6 v předobjednávce za cenu kolem 2300 korun. Tentýž produkt si přitom každý majitel konzole může pořídit za 2009 korun v patřičném digitálním obchodu.
V USA je doporučená maloobchodní cena krabičky s přístupem ke hře 80 dolarů bez daně, na německých nebo rakouských e-shopech dosahuje v souladu s doporučením Take-Two 80 eur. Server e15.cz požádal o vysvětlení rozdílu v cenách společnost Cenega, která je tuzemským distributorem GTA 6. Do vydání textu však na dotazy redakce neodpověděla. V podmínkách českého trhu je nicméně mírně vyšší cena videoher v porovnání se Západem dlouhodobou normou.
GTA 6: za více peněz méně muziky?
Nejen fanoušci GTA v Česku musejí počítat s tím, že si za možnost hrát nové GTA připlatí. Za to ale v některých ohledech dostanou méně než dříve. Obchodníci prodávají krabičku, uvnitř které chybí fyzický disk. Nahradil ho papírek s kódem ke stažení celého titulu. Take-Two se poprvé v historii vydávání série GTA rozhodlo pro distribuci výhradně digitálních kopií hry. Očekává, že se drtivá většina prodejů hry stejně uskuteční přes virtuální tržiště typu PlayStation Store.
Krok je podle analytiků a komentátorů jen částečně výsledkem snahy firmy snížit už tak vysoké, byť nespecifikované výdaje na vývoj a vydání hry. V neposlední řadě jej řada komentátorů vnímá jako předvoj trendu, který tlačí hlavně společnost Sony ovládající PlayStation. Ta před několika měsíci oznámila, že od roku 2028 nebude mít žádná nová hra pro PlayStation fyzický disk, což se setkalo s nebývale silnou kritikou hráčské komunity.
„Absence klasické fyzické edice nás jako obchodníka samozřejmě výrazně ovlivňuje. Pokud by byla k dispozici standardní fyzická verze hry na disku, očekávali bychom násobně vyšší poptávku. U části zákazníků je fyzická kopie stále důležitá, ať už kvůli sběratelství, možnosti hru později prodat, nebo jednoduše proto, že chtějí mít skutečně fyzický produkt,“ komentuje Petr Kratochvíl z marketingového oddělení sítě prodejen elektroniky a videoher Smarty.
GALERIE:Prohlédněte si oficiální screenshoty z GTA 6:
„V rámci našich předobjednávek se přesto aktuálně pohybujeme přibližně na desetinásobku zájmu oproti jiným velkým titulům z poslední doby,“ dodal Kratochvíl, který nechal bez komentáře doplňující dotaz na vyšší maloobchodní cenu GTA v Česku. Vysoký zájem o GTA 6 potvrzují také odhady globální analytické společnosti Sensor Tower, podle níž si titul měsíc před vydáním objednalo už přes šest milionů hráčů napříč platformami.
GTA 6 i na PC?
Část hráčů ale mohou odradit i ceny zařízení, na nichž by si novinku mohli zahrát. V září v Česku skokově zdražily herní konzole. Průměrná cena PlayStation 5 v nejvýkonnější verzi Pro dosahovala podle Heureky ještě koncem srpna 27 tisíc korun, aktuálně je vyšší o devět tisíc. Ve stejné době prošly zhruba třetinovým cenovým skokem také konzole Xbox Series od Microsoftu.
Výrobci do cen promítli hlavně zvýšené výrobní náklady kvůli celosvětovému hladu po paměťových čipech. Producenti polovodičů museli kvůli boomu umělé inteligence masivně přesměrovat své výrobní kapacity k vysokorychlostním pamětem pro AI servery na úkor spotřební elektroniky, což drží ceny komponent nezvykle vysoko. „U části zákazníků je GTA 6 důvodem k tomu, proč nákup nové konzole nebo upgrade herní výbavy začít řešit právě teď,“ dodává Kratochvíl ze Smarty.
GTA 6 Ultimate Edition
- Hráči mají možnost předobjednat si GTA 6 i v podobě takzvané Ultimate Edition.
- Ta nabízí bonusový herní obsah v podobě exkluzivních vozidel nebo zbraní.
- Ultimate Edition s ještě vyšší cenovkou 2500 korun je dostupná výhradně digitální cestou, české maloobchody ji nenabízejí.
V minulosti vždy platilo, že Grand Theft Auto vyšlo nakonec s časovým odstupem i ve verzi pro stolní počítače a laptopy. Take-Two zatím záměr vydat GTA 6 pro PC neoznámilo.
V posledních dnech ale nabraly na síle spekulace o tom, že by si majitelé dostatečně výkonných počítačů mohli nové GTA užít už v prvním čtvrtletí roku 2027. Podnítila je zpráva serveru Gamesbeat údajně založená na čtyřech zdrojích z videoherního byznysu.
VIDEO:Prohlédněte si novou upoutávku na GTA 6:
Sony terčem kritiky
- Hráčská komunita silně zkritizovala plán Sony přestat v budoucnu vydávat hry pro její PlayStation na fyzických discích.
- Firma kvůli tomu čelila v průběhu září týdennímu bojkotu, spory s mnoha hráči přešly až do údajného harassmentu na sociálních sítích a technické podpory, za což začala dotyčným rozdávat bany. V posledních týdnech se však firma stala také terčem řady hackerských iniciativ kvůli tvrzení, že „hráči nikdy nevlastnili hry, ani když je měli koupené na fyzickém disku“. Hackeři i proto nedávno oznámili, že se jim podařilo prolomit blokování kódu na konzolích PlayStation 5 (jailbreak), díky čemuž si majitelé takových zařízení mohou zahrát jakoukoliv hru z disků pro starší konzole PlayStation 2.
- Takzvanou zpětnou kompatibilitu přitom sama Sony dlouhé roky vylučovala jako „hardwarově a kódově nemožnou“. Řada komunitních programátorů/hackerů nicméně v posledních týdnech vydává různá softwarová řešení, která jednak umožňují spouštět PS5 hry na PC, jednak ale díky nim mohou hráči spouštět PC hry na svých PlayStation 5 konzolích. Nutno podotknout, že velkých průlomů dotyční dosáhli až nyní za pomoci reverzního inženýrství kódů za pomoci nástrojů umělé inteligence.