Zlato chytá druhý dech, k lednovým rekordům má ale ještě daleko
Cena zlata dnes dál roste a pohybuje se kolem 4409 dolarů za unci.
Oproti červnovému letošnímu minimu již zpevnila o více než 11 procent.
Analytici v dalších měsících očekávají růst, rychlý návrat nad 5000 dolarů je však nepravděpodobný.
Zlato v pondělí dál zdražuje. Kolem 9:45 SELČ cena kovu k okamžitému dodání vykazovala růst o 0,7 procenta zhruba na 4409 dolarů (asi 91 980 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Proti letošnímu minimu má k dobru přes 11 procent, za předchozími maximy ale zatím zaostává.
Na letošní minimum 3943 dolarů sestoupila cena zlata v červnu. Navzdory aktuálnímu oživení se troyská unce ovšem stále prodává o více než 20 procent levněji než na konci ledna.
Na začátku roku dosáhlo zlato rekordní úrovně těsně pod hranicí 5600 dolarů za unci. Během necelých dvou let se jeho cena zhruba ztrojnásobila, což byl v této třídě aktiv růst bezprecedentní.
Za prudkým vzestupem ceny zlata jsou války, obchodní spory, klesající úrokové sazby, vysoká úroveň státního dluhu a nákupy zlata ze strany centrálních bank. Někteří odborníci očekávají v nadcházejících měsících další růst ceny tohoto drahého kovu. Rychlý návrat nad 5000 dolarů však nepovažují za reálný, napsala agentura DPA.