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Umělá inteligence ničí tradiční IT firmy. V Praze a na Slovensku se peče jednorožec, který toho chce využít

Vedení společnosti Sudolabs. Zleva: Jan Kokavec (provozní ředitel), Ján Koscelanský (produktový ředitel), Jozef Petro (generální ředitel), Jozef Maruščák (obchodní ředitel) a Pavol Madár (technický ředitel).

Vedení společnosti Sudolabs. Zleva: Jan Kokavec (provozní ředitel), Ján Koscelanský (produktový ředitel), Jozef Petro (generální ředitel), Jozef Maruščák (obchodní ředitel) a Pavol Madár (technický ředitel). Zdroj: Sudolabs

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Americký fond Eldridge koupil polovinu IT firmy Sudolabs a cílí s ní během pár let na status jednorožce. 

  • Sudolabs dřív prodával hodiny vývojářů, dnes nasazuje AI u velkých firem, kde tradiční model chřadne. 

  • Tržby firmy meziročně rostou o 60 až 70 procent, v tendrech teď spíš naráží na americký Palantir. 

Letos v létě došlo v Košicích k zajímavé transakci. Americká investiční společnost Eldridge, která má v portfoliu aktiva za asi 75 miliard dolarů včetně fotbalového klubu Chelsea, koupila polovinu IT firmy Sudolabs, jež původně vznikla v Praze. Řádově desítky milionů dolarů šly zakladatelům, kteří jsou i po částečném exitu motivováni do dalšího aktivního působení. 

Cílem je ze Sudolabs v brzké době udělat jednorožce, tedy firmu s hodnotou nad miliardu dolarů. Firmě, která jednala i s Goldman Sachs a dalšími velkými fondy, k tomu pomůže i Česko. Postupně zde roste důležitá vývojová centrála a ve hře jsou akvizice lokálních společností.

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