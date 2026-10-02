Umělá inteligence ničí tradiční IT firmy. V Praze a na Slovensku se peče jednorožec, který toho chce využít
- Americký fond Eldridge koupil polovinu IT firmy Sudolabs a cílí s ní během pár let na status jednorožce.
Sudolabs dřív prodával hodiny vývojářů, dnes nasazuje AI u velkých firem, kde tradiční model chřadne.
Tržby firmy meziročně rostou o 60 až 70 procent, v tendrech teď spíš naráží na americký Palantir.
Letos v létě došlo v Košicích k zajímavé transakci. Americká investiční společnost Eldridge, která má v portfoliu aktiva za asi 75 miliard dolarů včetně fotbalového klubu Chelsea, koupila polovinu IT firmy Sudolabs, jež původně vznikla v Praze. Řádově desítky milionů dolarů šly zakladatelům, kteří jsou i po částečném exitu motivováni do dalšího aktivního působení.
Cílem je ze Sudolabs v brzké době udělat jednorožce, tedy firmu s hodnotou nad miliardu dolarů. Firmě, která jednala i s Goldman Sachs a dalšími velkými fondy, k tomu pomůže i Česko. Postupně zde roste důležitá vývojová centrála a ve hře jsou akvizice lokálních společností.
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