Češi za ojetiny platí přes 300 tisíc korun. Prodejci přitom často lžou o prvním majiteli
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- Průměrná cena ojetých aut v Česku vzrostla meziročně o 5,8 procenta na 311 tisíc korun.
- Dovoz ojetin ze zahraničí se zvýšil téměř o devět procent, nejprodávanějším modelem zůstává Škoda Octavia.
- Téměř u dvou třetin aut označených jako vozy po prvním majiteli jde podle společnosti Cebia o nepravdivý údaj.
Průměrná cena prodávaných ojetých osobních aut za tři čtvrtletí letošního roku vzrostla na 311 tisíc korun, což je meziročně o 5,8 procenta více. Postupně přitom přibývá na tuzemském trhu ojetin ze zahraničí, celkově se letos zatím dovezlo 120 957 aut z ciziny, což představuje nárůst o 8,7 procenta. Rostoucí trend pokračuje druhým rokem v řadě, letos navíc nabírá na síle. Uvedla to v neděli společnost Cebia v tiskové zprávě.
Škodovky dominují trhu, dovoz ojetin ze zahraničí zrychluje
Průměrné stáří všech prodávaných ojetých vozidel na českém trhu letos činilo 9,82 roku. Z hlediska původu měla více než polovina vozidel uvedený český původ (52,46 procenta). Německý původ deklarovali prodejci u 19,67 procenta vozidel. Výrazně vzrostlo zastoupení aut ze Slovenska, které je s téměř 3,5 procenta třetí nejčastěji uváděnou zemí původu.
Průměrná hodnota na tachometrech prodávaných ojetin činila 142 tisíc kilometrů, tedy o 3 000 méně než loni. Stoupla naopak doba prodeje ojetin, oproti loňským 70 dnům se letos auta prodávala za 74 dní.
Falešný první majitel, častý trik prodejců
Nejprodávanějším modelem byla tradičně Škoda Octavia s podílem 9,5 procenta, následovaná modely Fabia a Superb. Devět míst v první desítce obsadily modely značek Škoda a Volkswagen. Jediným modelem jiné značky byl Hyundai i30.
Podíl aut, u nichž prodejci uváděli, že jsou po prvním majiteli, se meziročně mírně snížil z 44,17 procenta na 43,90 procenta. Toto číslo však podle Cebia neodráží realitu, ale ukazuje na velice častou klamnou praktiku prodejců. Ve skutečnosti se téměř u dvou aut ze tří jedná o falešnou informaci, uvedla Cebia.