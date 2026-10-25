Kulturní impérium Jakuba Havrlanta a Karla Komárka roste. V zákulisí už probíhají změny
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- Jakub Havrlant a Karel Komárek stále víc propojují prostřednictvím společnosti Rockaway Arts tři významné české festivaly.
- Karlovarský filmový festival, Colours of Ostrava a Designblok začínají sdílet týmy, zkušenosti i kontakty.
- Designblok nově využívá tým karlovarského festivalu pro péči o VIP hosty. Díky silnějšímu zázemí rozšířil tým, získal nové partnery a chystá zahraniční expanzi.
Na začátku července se Karlovy Vary na několik dní promění v centrum středoevropského společenského dění. Hotely jsou plné, před Thermalem stojí davy a po kolonádě se vedle filmařů a herců pohybují investoři, manažeři a lidé z reklamního byznysu. O pár týdnů později se společenské těžiště přesune stovky kilometrů na východ. Mezi vysokými pecemi v ostravských Vítkovicích zní hudba Colours of Ostrava. A na podzim se zase všichni potkají v Praze mezi nábytkem, sklem, módou a průmyslovým designem na Designbloku.
Tři rozdílné světy, které původně vznikly v úplně jiných podmínkách. Tenhle pojízdný cirkus, jehož se řada z nás každý rok účastní, dnes patří do jednoho kulturního holdingu jménem Rockaway Arts, který spoluvlastní Rockaway Capital Jakuba Havrlanta a KKCG Karla Komárka.
Žádný kulturní supermarket
Předseda představenstva Rockaway Arts Jan Jírovec popisuje kulturní aktivity jako jinou podobu stejného přístupu, jaký skupina používá u svých investic: dlouhodobé partnerství, práce se silnými značkami a jejich další rozvoj. Rockaway i KKCG hodlají přinášet zkušenosti s budováním značek, strategickou podporu a zázemí pro růst. Smyslem totiž není vyrobit z Varů, Colours a z Designbloku kulturní supermarket s jedním logem a centrálně řízeným programem.
„Rockaway žádným způsobem nezasahuje do tvorby obsahu festivalu,“ říká jednoznačně dlouholetá ředitelka Designbloku Jana Zielinski. Zachování programové nezávislosti bylo podle ní součástí dohody už při prodeji podílu v této tradiční umělecké přehlídce. Všechny tři festivaly zůstávají samostatnými entitami.
To ovšem neznamená, že se uvnitř Rockaway Arts nic nepropojuje. Jen se nejzajímavější část „synergií“ odehrává tam, kam běžný návštěvník většinou nevidí. Designblok například začal využívat guest service vybudovaný kolem karlovarského filmového festivalu. Tým z KVIFF dnes pomáhá řídit péči o VIP hosty při třech klíčových designových akcích – samotném Designbloku, Cenách Czech Grand Design a festivalu Křehký Mikulov. Přibylo také sdílení zkušeností v event managementu. Pro organizaci, jež byla zvyklá velkou část podobných činností řešit vlastními silami, jde o citelnou změnu.
Právě tak může vypadat nejpraktičtější synergie mezi festivaly, které jinak nemají mnoho důvodů sdílet program. Všechny ale potřebují pečovat o významné hosty, organizovat stovky paralelních událostí, komunikovat s partnery, prodávat vstupenky, pracovat se zahraničním publikem a rok co rok na několik dní vytvořit dočasné město s vlastní logistikou. Know‑how, jež jedna značka budovala desítky let, tak nemusí druhá vytvářet od nuly.
Vztahy, které by jinak nevznikly
První průniky navíc začínají vznikat i na úrovni programu. Festivaly pořádají panelové diskuze a menší akce u svých „sourozenců“ a vzájemně vstupují do svých světů. Podle Zielinski jde o přirozený proces, protože zejména publikum Designbloku a KVIFF se z velké části překrývá.
To může být pro Rockaway Arts strategicky cennější než snaha festivaly formálně spojovat. Člověk, který přijede v červenci do Varů za filmem, společenským programem a za byznysem, může být zároveň návštěvníkem podzimního Designbloku. Partner, který se naučil pracovat se značkou na jednom festivalu, může mít důvod vstoupit i do dalšího.
Jan Jírovec ostatně kulturní festivaly označuje za „místa, kde se potkávají kreativita a byznys a vznikají vztahy, které by jinak nevznikly“. Současně zdůrazňuje potřebu chránit historii, společenský význam a mezinárodní renomé jednotlivých značek.
Na Designbloku je zatím dopad zázemí velké byznysové skupiny vidět hlavně v méně nápadných věcech. Zielinski mluví o větší stabilitě, nových partnerech a možnosti rozšířit tým. Větší ekonomické a organizační zázemí umožnilo Designbloku také zlepšit péči o partnery. Podstatnější změnou ale může být čas. Stabilnější tým dovoluje plánovat s větším předstihem a uvažovat v mezinárodním měřítku.
Právě zahraničí je jedním z hlavních směrů dalšího růstu. Designblok už dávno není pouze několik podzimních dní v Praze. V posledních letech kolem něj vzniká celoroční síť projektů: Ceny Czech Grand Design, Křehký Mikulov, putovní projekt Designblok Cosmos, obsahová platforma DesignBlok Selects, konference DesignBlok Talks nebo nově budovaný klub DesignBlok Lovers Club. Zielinski celý systém označuje jako „Rok plný designu“.
Šéfka Designbloku Jana Zielinski |
Festival se současně snaží silněji propojovat kreativní scénu s průmyslem a byznysem. Dva dny programu jsou zaměřené hlavně na profesionály – architekty, developery, designéry nebo interiérové architekty. Teprve poté se akce naplno otevírá veřejnosti. Zielinski přesto odmítá představu, že by se Designblok měl postupně uzavřít jen odborníkům a movité klientele. Jeho úlohou podle ní zůstává také kultivovat vztah široké veřejnosti k designu, veřejnému prostoru a k prostředí, v něm žije.
I to ukazuje limity případné „festivalové ekonomiky z rozsahu“. Kulturní akce nelze jednoduše řídit jako pobočky jednoho řetězce. Ekonomický model Designbloku je navíc sám o sobě hybridní. Stojí na čtyřech nohách: veřejných grantech, účastnických poplatcích, partnerství se soukromými firmami a vstupném. Firemní prezentace podle Zielinski představují pouze zhruba třetinu výstavního programu, takže festival není a nechce být čistě komerčním veletrhem.
Partner už nemůže jen pověsit logo
Právě práce s komerčními partnery je další oblastí, kde se světy KVIFF, Colours a Designbloku mohou přibližovat. Velké značky už podle Zielinski nechtějí – a na Designbloku ani nemohou – fungovat pouze jako logo na plakátu.
„Vždycky po partnerech chceme obsah,“ říká jedna z prvních dam českého designu. Designblok propojuje firmy s designéry, kteří s nimi vytvářejí jejich festivalovou prezentaci. Výsledek musí podle ní obstát vedle instalací profesionálních vystavovatelů. Pro partnera je taková spolupráce složitější a náročnější než klasický sponzoring, současně mu ale umožňuje vstoupit přímo do zážitku návštěvníka.
Podobný posun je vidět napříč velkými kulturními akcemi. Partner už nekupuje jen viditelnost. Kupuje možnost být několik dní součástí prostředí, kam lidé přijeli dobrovolně, ve volném čase a často ve velmi otevřené náladě. Festival mu půjčuje část své důvěryhodnosti – a značka na oplátku musí přinést něco, co zážitek návštěvníka nenaruší.
Závěr KVIFF 2026 - Petr Dvořák |
Pro skupinu, která má pod jednou střechou tři mimořádně silné kulturní značky, tak vzniká zajímavá laboratoř. Co fungovalo při práci s hosty ve Varech, lze využít na Designbloku. Formát diskuse z jednoho festivalu je možné přenést na druhý. Partneři se mohou pohybovat napříč platformou. Stejně jako publikum.
Rockaway Arts navíc letos významně posílilo i personálně. Novým členem představenstva se stal bývalý generální ředitel České televize Petr Dvořák. Do vedení firmy ho vyslala KKCG Karla Komárka.