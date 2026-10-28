Kdo ovládne Škodu Auto? Němci skloňují první jména, vítěz zdědí i hrozbu českých stávek
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- Škoda Auto proplouvá mimořádně náročným obdobím bez předsedy představenstva, výběrové řízení Volkswagenu běží naplno.
- Budoucího šéfa mladoboleslavské automobilky ovšem čeká velmi složitá práce.
- Škoda má čelit tlaku VW na zmrazení mezd zaměstnanců, zároveň potřebuje přestavět některý ze závodů na výhradní produkci elektromobilů.
Koncern Volkswagen hledá nového šéfa pro Škodu Auto. Výběrové řízení běží naplno, podle zdrojů portálu Automobilwoche by měl VW jmenovat nového předsedu představenstva mladoboleslavské automobilky do dvou až tří měsíců, nejpozději do konce ledna. Wolfsburg s touto rošádou v jedné ze svých nejziskovějších značek nepočítal. Bývalý šéf Škody Klaus Zellmer totiž svým rozhodnutím přejít do čela konkurenčního Volva dlouho před vypršením vlastního kontraktu koncern překvapil a nenadchl.
Volkswagen dlouhodobě preferuje jména z interních struktur: Zellmer přišel v roce 2022 z německého VW, dříve vedl dceřiné Porsche v Severní Americe. Jeho předchůdce Thomas Schäfer zase zamířil do Boleslavi z Jižní Afriky, kde vedl VW. V období 2015 až 2020 vládl Škodě Bernhard Maier, dříve člen představenstva Porsche. Z vnitřních zdrojů by měl Volkswagen pravděpodobně čerpat i tentokrát.
Ačkoliv soutěž o nového lídra Škody už řadu týdnů běží, uvažovaných jmen prosakuje do evropských médií prozatím pomálu. Čtveřici možných kandidátů nastiňuje uznávaný německý ekonomický deník Börsen-Zeitung.
Která jména mohou být ve hře?
Pracuje se scénářem, že by v čele Škody zůstal finanční ředitel Holger Peters, který po Zellmerově odchodu zastává funkci prozatímního šéfa. Do Škody nastoupil v červnu 2023, kdy se stal členem představenstva odpovědným za finance, IT a za právní záležitosti. Podrobně zná hospodaření Škody, což může koncern vyhodnotit jako klíčovou výhodu ve výběrovém řízení. „Otázkou není, kde ušetřit, jako spíše jak to udělat, abychom zajistili efektivitu a konkurenceschopnost,“ řekl Peters v rozhovoru pro e15 začátkem roku.
Kariérní posun z dočasného na plnohodnotného ředitele automobilky už zažil Markus Haupt, současný generální ředitel značek SEAT a Cupra. Pátrání po novém muži pro Boleslav by k jeho jménu mohlo dospět i proto, že má cenné zkušenosti s řízením takzvaně objemových značek SEAT a Cupra, které VW vede ve stejné kategorii jako Škodu.
Šéf koncernu VW Oliver Blume a šéf značek SEAT a Cupra Markus Haupt (zleva). |
Do hry může vstoupit také návrat dvou v Česku dobře známých jmen. Jedním z nich je Karsten Schnake. V letech 2020 až 2025 působil jako nákupní ředitel Škody, aby poté zastával stejnou úlohu ve VW. Stejně jako Peters dobře zná nejen českou automobilku, ale i rozhodovací struktury celého VW.
To platí i pro Martina Jahna, českého manažera, který zodpovídal za prodej a marketing Škody od roku 2021 do konce letošního září. Od října má stejnou zodpovědnost, ovšem ve značce VW, kam se plánovaně přesunul. Co už ale koncern neplánoval, byl překvapivý exit šéfa Škody Zellmera.
Koncern Volkswagen v ohni
„Ne,“ odpověděl Jahn na dotaz e15, zda věděl, že Zellmer opustí automobilku pouhé dva týdny po Jahnově přesunu do Německa. Pokud by koncern tuto informaci měl, Jahnův hypotetický přesun do čela Škody by se jevil jako mnohem snadnější než nyní. České prostředí i značku dokonale zná, navíc se podílel na její úspěšné cestě mezi nejúspěšnější v Evropě. Právě proto byl ale povolán do Německa, aby pomohl postavit problémy zmítaný VW na nohy. Je také otázkou, jak by na veřejnost působila tak náhlá změna personální politiky v případě jeho návratu do Čech.
Ať už Škodu povede kdokoliv, automobilku převezme v silné kondici. Od ledna do září zvýšila prodeje o šest procent na 812 tisíc aut, zatímco si VW pohoršil o 14 procent, SEAT a Cupra o více než procento. Škoda také kralovala koncernu v růstu prodávaných elektromobilů. Za devět měsíců jich udala 167 tisíc, meziročně o 41 procent více. Pro srovnání: dodávky VW klesly o čtvrtinu, odbyt čistě elektrických vozů SEAT a Cupra vzrostl o 13 procent.
Hospodářské výsledky za tři čtvrtletí zveřejní VW tento týden ve čtvrtek, zatím jsou známá čísla za první pololetí. V něm Škoda zvýšila provozní zisk asi o šest procent na 1,36 miliardy eur, stejným tempem rostly i tržby na 16 miliard. Přispěl úspěch elektromodelů Elroq a Enyaq, poptávka sílila i po modelech Kodiaq a Superb, poukázal Wolfsburg.
České odbory hrozí stávkou
Provozní zisk koncernu se v pololetí naopak snížil téměř o 12 procent na 5,9 miliardy eur, zatímco tržby stagnovaly na 158 miliardách. Koncern zároveň snížil odhad ziskové marže na letošní rok: původně počítal se čtyřmi až 5,5 procenta, dosáhne však nanejvýš procenta. I to je důvod, proč se jeho akcie na německé burze obchodují na nejnižších cenách od dob světové finanční krize po roce 2008. I v nejhorších dobách pandemie covidu-19 oceňovaly trhy Volkswagen dráže než nyní. V době přípravy článku lze pořídit cenný papír VW za asi 68 eur. Za poslední rok ztratil čtvrtinu hodnoty. Kdo pořídil akcie VW před pěti lety, přišel o dvě třetiny původní investice.
Situace koncernu je nanejvýš napjatá, odbory v Německu opakují stávky a hrozby vedení firmy. Nový lodivod Škody tak bude muset balancovat v mimořádně náročném prostředí. Jedním z jeho hlavních úkolů bude najít způsob, jak udržet co nejvyšší marži – ta provozní v pololetí dosáhla úctyhodných 8,5 procenta, což nejen ve škodováckém segmentu platí za vynikající výsledek. Zachovat solidní ziskovost však bude velmi náročné. Stejně jako další evropská konkurence se i Škoda teprve učí, jak na čistě elektrických vozech vydělávat stejnou měrou jako na těch spalovacích. Až dosud byl tento rozdíl významný, otevřeně opakují zástupci Škody.
Její budoucí ziskovost bude vyplývat také z toho, jak přistoupí k požadavku koncernu, aby zmrazila mzdy, bonusy i prémie svých zaměstnanců do roku 2030, jak tvrdí škodovácké odbory KOVO. Jejich čtrnáctideník uvedl, že vedení automobilky před zaměstnanci poprvé připustilo, že je situace vážná a může ohrozit vytížení českých závodů i zaměstnanost. „Pokud by se začalo propouštět, zaměstnanci by zastavili výrobu ve všech třech tuzemských závodech,“ varoval odborářský předák Jaroslav Povšík.
Zodpovědností nového šéfa Škody bude nejen ustát tlaky z Německa, ale také zajistit budoucnost českých závodů, které mají projít zásadní obměnou. „Patří k nejefektivnějším v koncernu, vůbec bych se o jejich budoucnost neobával. Otázka je, který z nich přestavět, aby produkoval výhradně elektromobily,“ řekl Jahn před přesunem do Německa. V Boleslavi Škoda aktuálně vyrábí na jedné lince spalovací Octavie a elektrické modely Enyaq, Elroq a Peaq.