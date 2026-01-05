Vyplatil se nám přechod na euro i elektromobily, pochvaluje si marže Škody Auto její finanční šéf
- Škoda Auto má za sebou úspěšný rok, dokáže ale navázat i letos?
- Vyplatí se její investice do umělé inteligence? V jakých oblastech už tato technologie nahrazuje lidské pracovníky v automobilce?
- Holger Peters, člen představenstva Škody Auto za oblast financí, IT a právních záležitostí, si v rozhovoru pro e15 pochvaluje přechod na automobilky na euro i prodeje elektromobilů.
Škoda chce podle Holgera Peterse růst chytře, udržet výrobní efektivitu a s pomocí AI získat větší kontrolu nad náklady i nad klíčovými procesy. Elektrifikace zůstává strategickou nutností, i když se dnes nejlépe prodávají maržově silná SUV se spalovacím motorem. Cílem je však přizpůsobit byznys budoucnosti, v níž budou pro firmu i koncern VW klíčové levnější baterie, vlastní výroba článků v Evropě a škálování na nových platformách, které mají postupně zlepšit ziskovost elektromobilů i odolnost obchodního modelu.
Škodovka dosud zveřejnila výsledky hospodaření za tři čtvrtletí, které lze označit za velmi úspěšné. Bude to platit i při pohledu na čísla za celý rok 2025? A jaké kroky děláte proto, aby se dařilo i letos?
Výsledky za celý rok 2025 zveřejníme 12. března. Rok 2025 se vyvíjel dobře, Škoda Auto by si měla udržet růstovou tendenci. I ve třetím čtvrtletí jsme byli třetí nejprodávanější značkou v Evropě, jednou z nejziskovějších objemových značek a zrychlujeme elektrifikaci – to vše ukazuje směr, kterým se ubíráme.
V neposlední řadě nadále těžíme ze synergií v rámci koncernu Volkswagen a skupiny značek Brand Group Core. Stabilní růst tržeb v posledních letech ukazuje, že naše strategie zůstává vysoce efektivní i na dnešním náročném trhu. Máme nejširší modelovou nabídku v naší historii, a to jak v oblasti vozů se spalovacím motorem, tak i elektromobilů.
Jaká jsou vaše očekávání a cíle pro letošní rok?
Naše klíčové finanční ukazatele zůstávají velmi solidní a navazují na rok 2024, který byl nejlepším finančním rokem v historii Škody. Díky tomu můžeme čelit nadcházejícím výzvám v silné pozici. Do začátku roku 2026 proto vstupujeme v dobré kondici, ale jako vždy zůstáváme soustředění a ostražití.
Budeme pokračovat v elektrifikaci, která vyžaduje značné investice. Uvidíme nejen nové modely, ale také další vylepšení stávajících platforem a bateriových technologií. Musíme i nadále pracovat na snižování nákladů a zvyšování produktivity, abychom udrželi vysokou ziskovost.
Udrží si Škoda Auto dosavadní marže?
Podaří se vám udržet nebo zvýšit dosavadní osmiprocentní návratnost tržeb?
Jako jedna z nejziskovějších značek v Evropě tvrdě pracujeme na udržení stabilní návratnosti tržeb a zároveň pečlivě sledujeme všechny faktory, které ovlivňují náklady a výnosy. Soustředíme se na přísné řízení nákladů, zvýšení aktivit v oblasti umělé inteligence, pokračující optimalizaci produktového portfolia a růst v prioritních oblastech, abychom se posouvali správným směrem. Avšak zkušenosti z pandemie covid-19, s nedostatkem polovodičů a povodněmi u dodavatelů v předchozích letech nám ukazují, že úspěch závisí také na vnějších faktorech.
Co musí Škoda udělat, aby se vyhnula scénáři Porsche, jehož marže klesly na zlomek těch vašich, tedy na velmi nízkou úroveň?
Situace Porsche se velmi liší od té naší a nelze je přímo srovnávat – naše strategie, cílová skupina zákazníků a klíčové trhy jsou zcela jiné. Sídlíme v zemi s nižšími výrobními náklady ve srovnání s Německem. Naším cílem je udržet zdravé a stabilní marže prostřednictvím další optimalizace výdajů, vývojem atraktivní produktové řady a reagováním na preference zákazníků.
Zaměřujeme se také na efektivitu výroby a flexibilní strategii, která nám umožňuje rychle se přizpůsobovat změnám na trhu. Plné využití nástrojů umělé inteligence bude klíčové pro zpřesnění plánování, zefektivnění procesů a rychlejší reakci na nové příležitosti a rizika.
Do září loňského roku jste zrychlili tempo investic meziročně o deset procent. Budete v tomto ohledu šlapat na plyn i letos? Jaký je investiční rozpočet Škody na příští rok?
V této fázi nechceme komentovat konkrétní čísla ani celkový rozpočet. Je však jasné, že významné investice jsou nezbytné pro přípravu na nadcházející výzvy a zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti. V každé fázi však zajišťujeme, aby náš čistý peněžní tok dosahoval zdravého rozmezí tři až pět procent obratu, a v dobrých letech dokonce ještě více.
Koncern Volkswagen tlačí na úspory
Od roku 2023 jste přešli z české koruny na euro. Jaký efekt přinesla změna v účetní položce „funkční měna“?
Přechod lépe sladil naše účty s měnovou skladbou našich hlavních trhů a úrovní nákladů, čímž se snížilo kurzové riziko spojené s převodem české koruny. Zjednodušilo to také reporting, plánování investic a finanční analýzu, což zlepšilo efektivitu procesů. Poskytuje nám to větší přehlednost a stabilitu ve finančním řízení. Z dlouhodobého hlediska by případné přijetí eura Českou republikou bylo přirozeným a pozitivním krokem pro naši obchodní činnost.
Vedení koncernu Volkswagen silně tlačí na úspory. Kde bude Škoda v příštím roce škrtat nejvíce?
Otázkou není, kde ušetřit, jako spíše jak to udělat, abychom zajistili efektivitu a konkurenceschopnost. Zefektivňujeme vývoj a zkracujeme dobu uvedení nových modelů na trh, takže dokážeme rychleji reagovat na potřeby zákazníků a zároveň snižovat náklady.
Kolik pracovních míst bude letos zhruba zrušeno?
Počítáme s přirozeným ročním snížením počtu pracovních míst o tři procenta daným demografickým vývojem. Zároveň zvyšujeme kvalifikaci zaměstnanců a poskytujeme jim potřebné nové kompetence – chráníme pracovní místa i naše závody v Česku. Zároveň reinvestujeme do digitalizace, kompetencí v oblasti umělé inteligence a služeb pro koncern, protože Škoda poskytuje takzvaná nearshore řešení pro celou skupinu Volkswagen. Dotýká se to zejména oblastí výzkumu, vývoje, nákupu a IT.
Umělá inteligence hraje přitom klíčovou roli, protože nám pomáhá pracovat efektivněji a přesněji. Využíváme ji například ve výrobě k provozu kamerového systému Magic Eye a k včasnému zjišťování potřeb údržby, ve financích k optimalizaci cash flow na trzích nebo v prodeji ke kontrole dokumentace potřebné při prodeji a předání vozu zákazníkovi. Je také přítomna v našich vozech, například v podobě inteligentního plánovače tras.
Holger Peters, člen představenstva Škody Auto za oblast Financí, IT a právních záležitostí. |
Na které oblasti digitalizace se Škoda nejvíce zaměřuje, aby zvýšila produktivitu?
Obecně jsme se rozhodli, že již nebudeme povolovat žádné procesy bez AI. Umělá inteligence a platformy typu low-code pro jednoduchý vývoj aplikací nám pomáhají zvyšovat efektivitu a optimalizovat procesy. Ve všech funkčních oblastech podnikání budujeme digitální centra zaměřená na rychlé dodávání IT řešení pro zvýšení produktivity. Doplňujeme to moderními technologiemi, jako jsou cloudové služby, a silnějšími analytickými nástroji na podporu pokročilých metod založených na AI. Celkově usilujeme o řešení, která jsou udržitelná a odolná z dlouhodobého hlediska. Základem pro efektivní nakládání s AI je práce s vysoce kvalitními daty a jejich pečlivá správa.
Které oblasti digitalizace jsou investičně nejnáročnější?
V posledních letech Škoda výrazně investuje do digitalizace napříč všemi úseky, například do nového datového centra. V rámci společnosti zůstávají nejvíce digitalizovanými oblastmi výroba a logistika, kde se realizuje řada iniciativ průmyslu 4.0 – robotizované pracovní stanice, digitální řízení výroby a automatizace skladů. Vzhledem k jejich rozsahu, složitosti systémů a kritickému dopadu na celkovou efektivitu jsou již dlouho prioritami.
Data jsou v automobilovém průmyslu stále více považována za strategické aktivum. Jak Škoda využívá datovou analytiku a AI ve finančních procesech?
V posledních letech jsme výrazně posílili naše interní datové kapacity a teď pracujeme na pevných datových základech. V oblasti kontrolingu na základě AI například vyvíjíme prognózy a detekci anomálií a testujeme její agenty a chatboty. V účetnictví jsme zavedli nový portál pro financování dodavatelů s virtuálním asistentem, který poskytuje rychlý přehled o dokumentech a finančních transakcích. Také přecházíme na novou generaci rozpoznávání údajů s využitím umělé inteligence neboli AI OCR pro načtení údajů z faktur.
Obrovské investice si pochopitelně žádá také přechod na výrobu elektromobilů, které ale Škodě nepřinášejí vysoké zisky, jak uvedl v loňském rozhovoru pro e15 váš kolega z představenstva Martin Jahn. Nejzajímavější zisky vytváříte hlavně na větších a dražších spalovacích SUV, budoucnost spalovacích vozů v EU je však nejistá. To musí manažera zodpovědného za finance dost trápit, nebo ne?
Budoucnost je elektrická. V zemích s vysokou poptávkou po elektromobilech, jako je Dánsko a Nizozemsko, tvoří elektromobily třetinu až polovinu prodejů. V České republice je tento podíl kolem desetiny, což odráží současnou poptávku a podmínky trhu. Pro zajištění našeho obchodního modelu a budoucnosti značky je nezbytné atraktivní portfolio elektromobilů, které osloví zákazníky. Zároveň klientům i nadále nabízíme možnost volby ze širokého výběru moderních pohonných jednotek.
Naše strategie elektrifikace přitom již přináší pozitivní výsledky. Za prvních devět měsíců roku 2025 dodala Škoda po celém světě 150 700 elektrifikovaných vozidel, tedy elektromobilů a plug-in hybridů, z nichž 118 600 bylo plně elektrických: jednalo se o 60 400 vozů Elroq a 58 200 modelů Enyaq. V Evropě se tyto dva modely řadí mezi nejprodávanější elektromobily. Díky úsporám z objemu produkce a novým technickým řešením se také baterie zlevňují a marže se zlepšují.
Koncern VW stále kupuje část baterií do elektromobilů od asijských dodavatelů. Postupně si jich má ale vyrábět čím dál více ve vlastních továrnách. Do jaké míry to může posílit škodovácké marže na elektromobilech?
Továrny PowerCo ve vlastnictví koncernu, které se nacházejí v Salzgitteru, St. Thomasu a Valencii, nám umožňují snížit závislost na dodavatelích mimo Evropu tím, že výrobu přesouváme do vlastních rukou. To nám dává větší kontrolu nad náklady, dodávkami a kvalitou baterií. Časem by to mělo zlepšit obchodní efektivitu a mít pozitivní vliv na marže z elektromobilů – nejen pro Škodu, ale celý koncern. Pomůže to zároveň snížit náklady na výrobu. Navíc některé země jako například Velká Británie mají vlastní požadavky na původ komponentů. Výroba bateriových článků a systémů v Evropě nám pomáhá vyhnout se dodatečným daním a clům, pokud by nebyl splněn požadovaný evropský původ.
Naším dlouhodobým cílem je dosáhnout udržitelné návratnosti tržeb ve výši deseti procent a jsme na dobré cestě. Klíčem k úspěchu bude pokles nákladů na baterie v příštích letech spolu s efektivním škálováním prostřednictvím nových platforem vozidel. Úspěch modelů Enyaq a Elroq je zřejmý a věřím, že na něj letos navážeme dalšími dvěma plně elektrickými modely – vozem Škoda Epiq a sedmimístným rodinným SUV.
Nabízíme také úspěšné plug-in hybridy Superb a Kodiaq a v září jsme naznačili budoucí vývoj designovou studií Vision O se zákazníky žádanou karoserií kombi. S touto nabídkou jsme přesvědčeni, že dosáhneme správné kombinace na evropských trzích a poskytneme zákazníkům skutečnou motivaci k přechodu z vozidel se spalovacím motorem na elektromobily díky konkurenceschopným cenám.
Pokud se předpisy nezmění, bude Škoda – stejně jako většina ostatních – čelit podstatným pokutám za emise, které se odhadují na miliardy eur. Jak by to ovlivnilo vaše finance?
Jsme na tom relativně dobře díky velmi úspěšným prodejům elektromobilů Elroq a Enyaq. Letos uvedeme na trh také Epiq, elektrický městský SUV crossover, a sedmimístný model na vrcholu našeho portfolia. Intenzivně pracujeme na splnění emisních limitů CO₂. Budoucnost je elektrická a navzdory současným výzvám se i nadále jasně zaměřujeme tímto směrem. Regulační rámec však musí být v souladu s požadavky a očekáváními zákazníků.
Jakým tempem si letos Škoda bude moci dovolit zdražovat vozy na evropském trhu? A do jaké míry tlumí vaše ambice v tomto ohledu čínské značky, které v Evropě úspěšně expandují s cenově dostupnými automobily všech typů pohonů?
Evropský automobilový trh se rychle vyvíjí a ovlivňuje ho mnoho faktorů, takže je příliš brzy na přesné cenové prognózy. Trh pečlivě sledujeme a náklady i případné cenové úpravy řídíme opatrně, aby byly pro zákazníky přijatelné. Rostoucí mezinárodní konkurenci, včetně té z Číny, akceptujeme a vnímáme ji jako příležitost. Je to výhodné i pro zákazníky, protože konkurence podněcuje inovace.
V posledních desetiletích jsme byli svědky příchodu nových konkurentů z Japonska, Jižní Koreje a nyní i Číny. Zároveň je zřejmé, že čínské značky působící v Evropě se musí přizpůsobit specifickým požadavkům tohoto trhu a nemohou jednoduše jen přebírat technologie z Číny.