Zisk kolínské Toyoty se propadl. Tržby přitom stouply k 78 miliardám
Kolínská automobilka Toyota zvýšila v hospodářském roce 2025 tržby na 78,1 miliardy korun, její čistý zisk se však meziročně propadl na 713 milionů korun.
Závod loni vyprodukoval přes 226 tisíc vozů a od loňského listopadu kompletně přešel na produkci modelů výhradně s hybridním pohonem.
Firma nyní plánuje investice v řádu miliard korun a připravuje se na historicky první výrobu plně elektrických vozů a baterií v Evropě.
Kolínské automobilce Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ) stouply v hospodářském roce 2025, tedy od dubna 2025 do konce letošního března, tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně ze 76,2 miliardy na 78,1 miliardy korun. Výsledek hospodaření po zdanění klesl z 2,96 miliardy korun na 713 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné dnes ve Sbírce listin.
Evropský automobilový průmysl je podle společnosti stabilní, ale dlouhodobě pod tlakem. Kompaktní segment považuje automobilka za strategicky nezbytný, avšak ekonomicky udržitelný jen při striktní nákladové disciplíně, silném hybridním mixu a vysoké výrobní efektivitě. Objemy výroby a registrací se podle společnosti stabilizovaly, zůstávají ale pod úrovní před pandemií covidu-19, růst je velmi mírný a regionálně nerovnoměrný. „Působí silné strukturální tlaky, zejména přechod na elektrifikaci, vysoké investice při nejisté poptávce a rostoucí konkurence mimoevropských výrobců. Růst je tažen převážně hybridními a elektrifikovanými pohony, nikoli celkovým objemem trhu,“ uvedla společnost ve výroční zprávě.
Automobilka za toto období vyrobila přes 226 tisíc vozů, tedy zhruba o 7000 víc než v předchozím hospodářském roce. Více než 115 tisíc vozů připadlo na model Toyota Yaris a téměř 111.000 vozů na model Toyota Aygo X. Téměř 160 tisíc vyrobených automobilů mělo hybridní pohon.
Pouze hybridní pohon
Od loňského listopadu vyrábí automobilka pouze vozy s hybridním pohonem. Na hybridní variantu tehdy plně přešel také model Aygo X, který se dříve v Kolíně vyráběl s benzinovým motorem. „Hospodářský rok 2025 představoval pro Společnost objemově silnější a technologicky přelomové období, charakterizované úplným přechodem na hybridní výrobu,“ uvedla automobilka.
Výrobní plán pro hospodářský rok končící v březnu 2027 počítá s výrobou přibližně 202 tisíc vozů. V aktuálním hospodářském roce plánuje automobilka investovat přibližně 5,4 miliardy korun, zejména do úprav vyráběných modelů a obnovy strojního vybavení.
Automobilka se připravuje na výrobu plně elektrických vozů. Toyota loni v září společně s vládou oznámila, že do rozšíření kolínského závodu a výroby bateriových systémů investuje přibližně 680 milionů eur, tehdy asi 16,5 miliardy korun. Stát může projekt podpořit dotací až 1,61 miliardy korun, přičemž automobilka předpokládá zahájení jejího čerpání v roce 2029. Součástí projektu mají být nová lakovna, svařovna a provoz na montáž baterií. Kolínský závod se má stát prvním závodem Toyoty vyrábějícím bateriové elektromobily v Evropě.
V prvních šesti měsících letošního roku vyrobila automobilka 118.569 vozů, meziročně o 1,8 procenta více. Podle výroční zprávy automobilka zaměstnávala v hospodářském roce v průměru zhruba 3100 lidí. V prosinci se dohodla s odbory na nové dvouleté kolektivní smlouvě, která upravuje růst mezd od letošního ledna.