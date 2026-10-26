Česko se přiblížilo dokončení své nejdelší dálnice. Vláda schválila miliardovou zakázku
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- Vláda v pondělí schválila koncesionářskou smlouvu na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem v Pardubickém kraji a Mohelnicí v Olomouckém kraji.
- Více než 35 kilometrů dálnice tak formou PPP projektu postaví a poté bude udržovat za 71,32 miliardy korun konsorcium ViaAlliance35, které uspělo v tendru.
- Smlouvu nyní bude řešit Sněmovna. V případě rychlého schválení by stavba měla začít ještě letos. Potrvá téměř šest let.
„Projekt dostavby poslední části severní spojnice Čech s Moravou a částí Slezska zahrnuje výstavbu, financování, provoz a údržbu dvou nových úseků D35 Opatovec–Staré Město a Staré Město–Mohelnice v celkové délce 35,4 kilometru. Koncesionář následně převezme také provoz a běžnou údržbu navazujících 17 kilometrů dálnice mezi Litomyšlí a Opatovcem, jejichž výstavbu zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic. Tyto úseky se do jeho správy zapojí současně se zprovozněním nových úseků mezi Opatovcem a Mohelnicí," řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Konsorcium ViaAlliance35, které založily společnosti Cintra Global SE, Strabag Motorway GmbH, Budimex S.A. a Invesis B.V., podle ministerstva financí předložilo nejvýhodnější cenovou nabídku. Stát začne dálnici splácet po zprovoznění úseků.
Práce začne ještě letos
„Když půjde vše dobře, zahájení prvních přípravných stavebních prací bychom chtěli stihnout ještě letos. Dalším krokem bude tzv. finanční uzavření, které by mělo proběhnout v prvním čtvrtletí roku 2027. V rámci tohoto kroku koncesionář uzavře smlouvy o financování a provede úrokové a měnové zajištění. Finančním uzavřením se koncesionářská smlouva stává účinnou," popsal další postup vedoucí oddělení PPP projektů ministerstva dopravy Jan Ornst.
PPP je způsob výstavby a provozu veřejné infrastruktury, při kterém se na projektu podílí soukromý investor, který stavbu financuje, vybuduje a po určitou dobu provozuje. Stát mu za to platí.
V Pardubickém kraji je hotový úsek D35 Časy až Ostrov, obchvat Vysokého Mýta a úsek mezi Janovem a Opatovcem. Ve výstavbě jsou části z Džbánova do Litomyšle a z Litomyšle do Janova. V provozu je v kraji přes 38 kilometrů dálnice D35. V Olomouckém kraji je D35 v provozu mezi Mohelnicí na Šumpersku a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku, kde se napojuje na dálnici D1.
Dálnice D35 má spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a má být severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu. Po dokončení bude s délkou 210 kilometrů nejdelší dálnicí v Česku.