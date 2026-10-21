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Jaká je budoucnost veřejných investic? Sledujte konferenci o EPC projektech

Jaká je budoucnost veřejných investic? Sledujte konferenci o EPC projektech

Jaká je budoucnost veřejných investic? Sledujte konferenci o EPC projektech Zdroj: Profimedia.cz

e15.cz
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  • Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí otevírá cestu k širšímu využití energetických úspor se zárukou (EPC) ve státní správě.

  • V Česku už tímto modelem vzniklo přes 300 projektů s investicemi přesahujícími 12 miliard korun.

  • Může se EPC stát běžným standardem pro modernizaci tisícovek státních budov? Sledujte konferenci.

Český stát spravuje tisíce budov, jejichž modernizaci dlouho brzdily omezené rozpočty i pravidla veřejného financování. Nová legislativa to však mění a otevírá prostor pro širší využití projektů energetických úspor se zárukou (EPC), které se splácejí z budoucích garantovaných úspor energie.

Diskusi o tom, jaké příležitosti nová pravidla přinášejí, zda lze EPC kombinovat s dotacemi a jaké jsou praktické zkušenosti měst i krajů, můžete sledovat v přímém přenosu.

Klíčové momenty programu

Moderátor: 

Nikita Poljakov, šéfredaktor e15

09:10 - 09:30 

Úspory energií jako součást moderního státu

Řečníci: Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO

09:30 - 09:50

Jak financovat modernizaci veřejných budov v krajích?

Řečníci: Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

09:50 - 10:10

EPC v městských budovách v praxi

Řečníci: Lenka Žlebková, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Kongresové centrum Praha

 10:10 - 10: 30 

Jak EPC projekty mění energetiku České republiky

Řečníci: Zdeněk Obruča, Director KPMG Česká republika

10: 30 - 11: 30

Panelová diskuse: Má Česko nakročeno k největší modernizaci veřejného majetku za poslední dekády?

 

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