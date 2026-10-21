Jaká je budoucnost veřejných investic? Sledujte konferenci o EPC projektech
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- Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí otevírá cestu k širšímu využití energetických úspor se zárukou (EPC) ve státní správě.
V Česku už tímto modelem vzniklo přes 300 projektů s investicemi přesahujícími 12 miliard korun.
Může se EPC stát běžným standardem pro modernizaci tisícovek státních budov? Sledujte konferenci.
Český stát spravuje tisíce budov, jejichž modernizaci dlouho brzdily omezené rozpočty i pravidla veřejného financování. Nová legislativa to však mění a otevírá prostor pro širší využití projektů energetických úspor se zárukou (EPC), které se splácejí z budoucích garantovaných úspor energie.
Diskusi o tom, jaké příležitosti nová pravidla přinášejí, zda lze EPC kombinovat s dotacemi a jaké jsou praktické zkušenosti měst i krajů, můžete sledovat v přímém přenosu.
Klíčové momenty programu
Moderátor:
Nikita Poljakov, šéfredaktor e15
09:10 - 09:30
Úspory energií jako součást moderního státu
Řečníci: Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO
09:30 - 09:50
Jak financovat modernizaci veřejných budov v krajích?
Řečníci: Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje
09:50 - 10:10
EPC v městských budovách v praxi
Řečníci: Lenka Žlebková, předsedkyně představenstva a generální ředitelka Kongresové centrum Praha
10:10 - 10: 30
Jak EPC projekty mění energetiku České republiky
Řečníci: Zdeněk Obruča, Director KPMG Česká republika
10: 30 - 11: 30
Panelová diskuse: Má Česko nakročeno k největší modernizaci veřejného majetku za poslední dekády?