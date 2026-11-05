Málokdo začne investovat s milionem, říká šéfka Direct Fondee. Levnější správou odměňuje pravidelnost
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Investování se pro mladší Čechy stává běžnou součástí hospodaření, řadu lidí ale stále odrazuje nepřehledná nabídka a obava z chybného rozhodnutí.
- Direct Fondee zvýhodňuje pravidelné investory nižšími poplatky.
- Podle ředitelky Laureen Höllge chce investiční platforma během tří let ztrojnásobit počet klientů a zčtyřnásobit objem spravovaného majetku.
Investiční platforma Direct Fondee spravuje podle svých údajů přibližně 2,8 miliardy korun pro více než 27 tisíc klientů. Vedle rozšiřování nabídky strategií a přípravy nástroje pro čerpání peněz v důchodu se chce zaměřit také na pravidelné investory, kterým nově nabízí nižší poplatky. „Většina lidí nezačíná investovat s milionem korun. Rozhodli jsme se proto odměnit samotný návyk pravidelně investovat,“ říká v rozhovoru ředitelka platformy Laureen Höllge.
Co se v přístupu Čechů k investování za poslední roky změnilo nejvíc?
Před deseti lety bylo pasivní a dlouhodobé investování pro většinu lidí poměrně vzdálené téma. Dnes už mnohem lépe rozumějí tomu, proč nenechávat všechny úspory pouze na účtu a proč je dlouhodobě zhodnocovat. Zvlášť u mladších generací se stává běžnou součástí hospodaření. Ve srovnání s rodiči a prarodiči mají větší odhodlání řešit jeho prostřednictvím i tak zásadní otázky, jako jsou bydlení nebo důchod. Z našich dat zároveň plyne, že přestávají platit některé zažité představy – například že investování je čistě mužská záležitost. Máme měsíce, kdy si u nás účet založí více žen než mužů. Tento přístup k penězům se zkrátka postupně stává standardem, podobně jako je tomu delší dobu na Západě.
Co lidem stále brání začít a jak na to chcete z pozice ředitelky reagovat?
Jednou z hlavních bariér je pocit, že investicím dostatečně nerozumějí. Nabídka je široká, člověk se v ní snadno ztratí a může narazit i na nevýhodné produkty. Přicházejí k nám lidé, kteří hledají moderní online řešení, ale nechtějí sami vybírat a obchodovat jednotlivé investice. Část z nich už také nemá důvěru v poradce. Když jsem loni v září přebírala vedení Direct Fondee, hlavním cílem bylo dál rozvíjet platformu a přivést k investování více Čechů. Prostor pro růst je stále velký. Chceme lidem usnadnit orientaci a nabídnout jim srozumitelnou cestu k portfoliu, aniž by museli mít hluboké investiční znalosti. K tomu slouží náš investiční dotazník i samotné nastavení služby.
Direct Fondee má podle vašich údajů přes 27 tisíc klientů a spravuje kolem 2,8 miliardy korun. Co tento růst táhne?
Pro růst objemu spravovaného majetku je důležitý vysoký podíl lidí, kteří u nás investují pravidelně a dlouhodobě. Tvoří zhruba polovinu klientů a právě takový přístup podporujeme. Nové klienty pak přivádí především snaha zorientovat se v investicích a najít službu, u které nemusí vše řešit sami. Chtějí investovat online, ale nechtějí se stát vlastními správci portfolia.
Pravidelnost se snadněji dodržuje, když trhy rostou. Co se s chováním klientů děje při propadech?
Naprostá většina našich klientů investuje pasivně se střednědobým nebo dlouhodobým horizontem a s kolísáním hodnoty portfolia počítá. Za dobu existence Fondee jsme zažili několik výraznějších výkyvů, aniž bychom se setkávali s panickými reakcemi klientů. Několikrát se naopak ukázalo, že lidé využili nižší ceny k dalším nákupům a následný růst trhů jim pomohl. Vycházíme tedy ze zkušenosti, že naši klienti dokážou i při poklesech uvažovat dlouhodobě.
U globálních akciových indexů se hodně mluví o vlivu několika amerických technologických firem. Jak jsou v tomto směru rozložená vaše portfolia?
Americká aktiva jsou pro naše portfolia důležitá a vývoj amerického trhu v nich hraje podstatnou roli, nejsou ale jejich jedinou složkou. V klasických portfoliích mají největší zastoupení evropská aktiva, následují Spojené státy a zastoupené jsou také Asie a rozvíjející se trhy. Konkrétní geografické rozložení jednotlivých portfolií zveřejňujeme na webu, takže si klient může ověřit, do jakých oblastí jeho peníze směřují.
Samotné fondy ETF mají vlastní náklady promítnuté ve výkonnosti. Za co vedle nich klient platí vaší platformě?
Náš poplatek za správu se podle typu účtu pohybuje od 0,24 do 1,09 procenta ročně včetně DPH. Zahrnuje nákupy burzovně obchodovaných fondů, tedy ETF, u brokera, průběžné vyvažování portfolia, měnové konverze, případné výběry i přípravu daňových podkladů. Klient tak nemusí jednotlivé kroky provádět sám. Součástí služby je také zákaznická podpora, na kterou se může kdykoliv obrátit.
Nižší poplatek nově nabízíte i za pravidelné investování. Proč nestačilo zvýhodňovat klienty podle velikosti portfolia?
Investiční platformy včetně nás běžně snižují poplatky od určité hodnoty majetku. Většina lidí ale nezačíná investovat s milionem korun. Rozhodli jsme se proto odměnit také samotný návyk pravidelně investovat, protože ten má z dlouhodobého pohledu zásadní význam pro budování majetku. Nečekáme, až klient zbohatne, podporujeme ho už na cestě k tomu.
Fondee je součástí skupiny Direct. Co se po spojení změnilo pro klienty?
V uplynulém zhruba roce jsme se soustředili především na to, jak se služba používá. Přepracovali jsme web i proces založení účtu. Díky možnosti využít bankovní identitu je cesta k založení portfolia výrazně kratší. Brzy chceme spustit novou klientskou zónu a aplikaci, v dalším roce pak rozšířit nabídku investičních strategií.
Jaké místo má Fondee mezi ostatními službami skupiny?
Direct staví na snaze poskytovat srozumitelné služby a jednat s klienty férově. S touto myšlenkou vznikala pojišťovna a podobný přístup skupina uplatňuje také při prodeji nových a ojetých aut. Fondee od začátku vycházelo ze stejných principů. Klienti Directu se navíc dlouhodobě ptali, jak mohou vedle využívání dosavadních služeb zhodnocovat své peníze. Spojení proto dávalo smysl i z pohledu jejich potřeb.
Zmiňujete, že mladší lidé investováním řeší budoucí penzi. Kolik by si měl dnešní třicátník odkládat?
Nejdřív si musí ujasnit, jakou rentu by chtěl v důchodu mít, a od toho se odvíjí potřebná pravidelná investice. Pro orientaci nabízíme na webu kalkulačku. Je ale potřeba přemýšlet také o kupní síle peněz. Když si ve třiceti řeknu, že chci mít v šedesáti tři miliony korun, za třicet let si za ně kvůli inflaci nekoupím totéž co dnes. O to důležitější je začít včas a s rostoucími příjmy zvyšovat i odkládané částky. Člověk, který začne už s prvním stálým zaměstnáním, má na vytvoření majetku mnohem více času. Když začátek odloží o dvacet nebo třicet let, musí potom stejný cíl dohánět výrazně vyššími měsíčními vklady.
Dnes stavíte hlavně na ETF portfoliích. Kam chcete nabídku posunout?
Základní ETF portfolia a jednoduchá online obsluha zůstávají jádrem služby. Vedle nich chceme nabídnout další strategie, například proticyklické investování nebo investice zaměřené na vybraná odvětví, jako jsou umělá inteligence a obranný průmysl. Počítáme také se strategiemi zaměřenými na překonávání trhu. Připravujeme i rentu, tedy nástroj pro investování a postupné čerpání peněz během důchodu. Většina našich klientů už dnes využívá Fondee právě pro zajištění finanční nezávislosti ve stáří, takže chceme řešit i období, kdy začnou majetek využívat. Digitální službu zároveň doplňujeme o individuální správu portfolia pro bonitní klienty.
Jak se mají tyto plány promítnout do velikosti investiční platformy v příštích třech letech?
Chceme ztrojnásobit klientskou základnu a zčtyřnásobit objem spravovaného majetku. Dlouhodobým cílem přitom zůstává pomáhat lidem orientovat se v investicích a sestavovat portfolio, které pro ně dává smysl. Růst chceme stavět na základních ETF portfoliích, rozšiřování nabídky a na tom, aby se klientům služba dobře používala.