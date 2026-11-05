Pražské byty v inzerátech zlevňují o statisíce. Kde a proč majitelé ustupují nejvíc?
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- Pražský trh se staršími byty změnil směr. Po dlouhém zdražování přichází období cenových ústupků.
O kolik majitelé pražských bytů obvykle seškrtají svou původní cenovou představu v inzerci a jak dlouho jim to trvá?
Padají nabídkové ceny spíše u dražších nebo levnějších bytů?
Ani tři týdny po zveřejnění inzerátu na byt v pražských Strašnicích nezazvonil telefon s natěšeným zájemcem. Pětadvacátý den se majitel Michal rozhodl. Cena je zřejmě přemrštěná a čas stojí peníze, proto je načase slevit. Michalova zkušenost odpovídá průměru současného dění na pražském trhu se staršími byty. Ten dosáhl svého vrcholu těsně před začátkem léta, od té doby začali prodejci narážet na zeď chladnoucí poptávky a deziluzi o tom, jakou hodnotu má jejich byt. Začala éra slev.
Jak uvádějí statistiky aplikace Livly monitorující vývoj nabídky bytů na realitních portálech, od letošního května do současnosti klesly inzertní cenovky v případě téměř 19 procent nabízených bytů. „K první slevě z nabídkové ceny dochází typicky po 24 dnech. Osmadvacet procent zlevněných bytů následně zlevnilo opakovaně, po stále menších krocích,“ vysvětluje zakladatel Livly Max Rožek. Slevy podle dat přicházejí ke slovu zejména v případě střední hladiny cen bytů. „Kategorie bytů s cenami mezi šesti a 12 miliony zlevňuje dvakrát častěji než byty do šesti milionů nebo naopak nad 18 milionů korun,“ dodává Rožek.
Trendový obrat potvrzují i data portálu Sreality. Podle nich dosáhly nabídkové ceny vrcholu letos v červenci. Od té doby pak z cenovky převyšující 165 tisíc korun za metr čtvereční takřka o dva tisíce klesly. „Skutečnost, že téměř pětina nabízených bytů prošla cenovou korekcí, v zásadě odpovídá tomu, co pozorujeme na pražském realitním trhu. Jde především o střet cenových očekávání prodávajících s reálnými možnostmi a ochotou kupujících,“ soudí majitel realitní kanceláře Remax Partner Jiří Chudoba.
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