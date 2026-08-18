J&T Bance klesl zisk na 3,6 miliardy. Majetek jejích klientů ale prudce roste
- J&T Bance klesl v prvním pololetí čistý zisk o 11,4 procenta na 3,6 miliardy korun.
- Majetek klientů ve správě banky naopak vzrostl na téměř 491 miliard korun.
- Banka výrazně rozšířila úvěry i klientské vklady a zvýšila příjmy z poplatků.
J&T Bance, která poskytuje především služby privátního, investičního a korporátního bankovnictví, klesl v letošním prvním pololetí meziročně čistý zisk o 11,4 procenta na 3,6 miliardy korun. Meziroční srovnání zisku ovlivnily mimořádné pozitivní vlivy, které jednorázově navýšily srovnávací základnu z loňského roku, sdělila dnes banka v tiskové zprávě. Objem obhospodařovaného majetku klientů vzrostl proti konci roku 2025 o 26,6 procenta na 490,6 miliardy korun.
Majetek klientů se blíží půl bilionu korun
Bilanční suma banky vzrostla proti konci roku 2025 o 6,3 procenta na 298,8 miliardy korun. Provozní výnosy J&T Banky činily 7,3 miliardy a meziročně vzrostly o 1,4 procenta. „Pokles zisku proti loňsku souvisí především s vyššími provozními náklady, zejména v souvislosti s transformací a rozvojem informační systémů a technologií. Zároveň jej ovlivňuje srovnání s prvním pololetím minulého roku, kdy hospodářský výsledek podpořil mimořádně příznivý vývoj opravných položek spojených s úvěrovým rizikem,“ uvedl finanční ředitel J&T Banky Michal Kubeš.
Čisté výnosy z poplatků a provizí se meziročně zvýšily o 771 milionů korun. Růst podpořil především vyšší objem klientských aktiv ve správě a aktivita klientů v investičních produktech a na kapitálových trzích. Podíl čistých výnosů z poplatků a provizí na celkových provozních výnosech se zvýšil z 29,2 procenta na 39,3 procenta.
Banka půjčuje více, kvalita úvěrů se přitom zlepšila
„V prvním pololetí jsme výrazně rozšířili úvěrové aktivity, aniž by to bylo na úkor kvality portfolia. Současně pokračoval růst obhospodařovaného majetku, který se viditelně promítl do vyšších poplatkových výnosů,“ doplnil Kubeš.
Čisté úrokové výnosy dosáhly 3,2 miliardy korun a meziročně klesly o 7,8 procenta. Pokles souvisel zejména s nižšími tržními úrokovými sazbami a nižšími výnosy z volné likvidity umístěné v reverzních repo operacích s centrálními bankami. Částečně jej zmírnil růst úvěrového portfolia a vyšší objem investic do úročených cenných papírů.
Úvěry a ostatní pohledávky za klienty vzrostly proti konci roku 2025 o 13,5 procenta na 124,2 miliardy korun. Růst doprovázelo zlepšení kvality portfolia. Podíl nevýkonných expozic klesl z 2,38 procenta na konci roku 2025 na 2,05 procenta ke konci června 2026. Současně rostly klientské vklady. Jejich objem se proti 31. prosinci 2025 zvýšil o 15,2 procenta na 216,8 miliardy korun. Klientské vklady tak nadále zůstávají hlavním zdrojem financování obchodních aktivit J&T Banky.
J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje kromě služeb privátního bankovnictví také financování v oboru realit a podnikových akvizic. S cennými papíry obchoduje pro soukromé investory. V Česku J&T Banka působí od roku 1998. Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří vedle české J&T Banky i její slovenská pobočka, dále především J&T Investiční společnost a Amista investiční společnost, Atlantik finanční trhy, J&T banka d.d. v Chorvatsku a J&T Direktbank v Německu.