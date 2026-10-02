Je Notino na prodej? Majitel to odmítá, firma už ale sonduje zájem investorů
- Online prodejce parfémů a kosmetiky hledá možné investory pro svou další expanzi.
- Notino má hodnotu v desítkách miliard korun, šlo by tak o jeden z největších obchodů na českém trhu.
- Firma působí na 27 trzích, klíčové z pohledu tržeb jsou Polsko a Česko.
Největší evropský online prodejce parfémů a kosmetiky prošel ozdravnou kúrou a rekordně se mu daří. Fiskální rok 2025 uzavřel s rekordním obratem zhruba 44 miliard korun. Firma ale tvrdě škrtala, propustila 300 lidí včetně manažerů a rušila marketingové kampaně.
Nyní se možná schyluje k jejímu prodeji, uvádějí Hospodářské noviny. Získaly takzvaný prodejní teaser, tedy dokument, který slouží jako úvodní materiál při prodeji firmy. Jeho hlavním cílem je vzbudit zájem potenciálních kupců. Poradcem při jejich hledání a autorem teaseru je americká poradenská společnost Jefferies, která se specializuje primárně na investiční bankovnictví a M&A poradenství.
Podle listu jsou ve hře dva hlavní scénáře: prodej minoritního podílu či majoritní odkup. Firma by tak mohla dál růst, a to až několikanásobně, jak loni naznačil majitel Michal Zámec, který je podle nového žebříčku e15 s majetkem 14 miliard korun v páté desítce nejbohatších Čechů.
Může jít ale také jen o testování zájmu na trhu a k prodeji nakonec nemusí dojít. „Notino není na prodej a proces, který běží, je stejný jako v minulosti – vyhodnocujeme neustále nejvýhodnější formy financování budoucího růstu. To ale neznamená, že k něčemu takovému dojde,“ sdělil Zámec deníku. Podle jeho slov by případně šlo o velmi malou minoritu.
Firma v teaseru uvádí, že za posledních sedm let průměrně rostla o 25 procent ročně. Podle poslední zveřejněné výroční zprávy (která popisuje 18 měsíců od listopadu 2023 do dubna 2025) měla zisk po zdanění 2,5 miliardy korun. Prodejní cena celé firmy by se podle odhadů pohybovala v nižších desítkách miliard korun.
O možných zájemcích o podíl v Notinu se zatím jen spekuluje. Podle zdrojů Hospodářských novin by mohl mít zájem mezinárodní fond CVC, který již investoval do parfumerie Douglas. Ten již dříve o vstup do Notina usiloval. Další by mohl být řetězec s podílem v řetězcích Rossmann a Marionnaud nebo francouzský koncern luxusních značek LVMH.