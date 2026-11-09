UniCredit Bank stoupl čistý zisk o 16 procent na deset miliard
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- Česká a slovenská UniCredit Bank dosáhla čistého zisku deset miliard korun.
- Vzrostl objem vkladů i úvěrů.
- Čisté výnosy z poplatků a provizí stagnovaly.
Česká a slovenská UniCredit Bank vykázala za tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk 413 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 10,03 miliardy Kč, což je o 16,3 procenta více než ve stejném období loni. Vyplývá to z informací, které zveřejnila mateřská společnost banky. Ostatním velkým bankám zisky většinou rovněž rostly.
Objem vkladů klientů UniCredit Bank stoupl letos meziročně o 4,2 procenta na 667,2 miliardy korun. Objem poskytnutých úvěrů se zvýšil o 8,2 procenta na 664,8 miliard korun, vyplývá z oznámení.
Čisté výnosy z poplatků a provizí banky za devět měsíců roku meziročně víceméně stagnovaly a dosáhly 5,7 miliard Kč, čisté úrokové výnosy vzrostly o 5,6 procenta na 12,5 miliardy korun. Čistý provozní zisk banky stoupl o 13,7 procenta na 12,5 miliardy Kč.
UniCredit Bank zahájila činnost na českém trhu v listopadu 2007. Vznikla integrací HVB Bank a Živnostenské banky. UniCredit Bank má v Česku a na Slovensku téměř 900 000 klientů.