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Banky už brzy spustí své vlastní digitální euro. Týkat se má i Čechů

Jedním z nejvýznamnějších digitálních trendů posledních let jsou takzvané stablecoiny. Vnímá to i například Raiffeisenbank.

Jedním z nejvýznamnějších digitálních trendů posledních let jsou takzvané stablecoiny. Vnímá to i například Raiffeisenbank. Zdroj: E15 Michael Tomeš

Jan Vávra
Jan Vávra
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  • Sdružení evropských bank má svolení vydávat kryptoměnu navázanou na kurz eura. 

  • Pracovaly na ní i matky čtyř finančních domů působících v Česku. 

  • Díky některým z nich budou využívat eurový stablecoin i Češi. 

Evropská centrální banka chce spustit své digitální euro v roce 2029, dávno předtím ale budou jeho soukromou obdobu nabízet komerční banky. Konsorcium 37 finančních domů z 15 evropských států – včetně matek České spořitelny, ČSOB, Raiffeisenbank a UniCredit – získalo v Nizozemsku potřebnou licenci pro instituci elektronických peněz. 

Tím překonalo poslední velkou formální překážku k tomu, aby mohlo svůj eurový stablecoin nabízet prostřednictvím spolupracujících bank, kryptoburz a poskytovatelů platebních služeb. 

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Stablecoin je virtuální měna navázaná v poměru 1:1 na hodnotu standardního státního platidla a krytá peněžními rezervami. S jeho vydáváním chce Qivalis začít v nejbližších měsících, první banky by měly stejnojmenný eurový stablecoin v praxi využívat v prvním nebo druhém čtvrtletí 2027, jak uvedl šéf konsorcia Jan-Oliver Sell. 

Qivalis využívá blockchain Ethereum, a tudíž teoreticky umožňuje za poplatek v řádu haléřů prakticky okamžité vypořádání transakce mezi dvěma digitálními peněženkami 24 hodin denně. Není k tomu potřeba žádný mezičlánek v podobě clearingového centra nebo korespondenční banky. To jsou vlastnosti potenciálně zajímavé také pro banky na českém trhu. 

Příští rok i v Česku? 

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