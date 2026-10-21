Banky už brzy spustí své vlastní digitální euro. Týkat se má i Čechů
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- Sdružení evropských bank má svolení vydávat kryptoměnu navázanou na kurz eura.
Pracovaly na ní i matky čtyř finančních domů působících v Česku.
Díky některým z nich budou využívat eurový stablecoin i Češi.
Evropská centrální banka chce spustit své digitální euro v roce 2029, dávno předtím ale budou jeho soukromou obdobu nabízet komerční banky. Konsorcium 37 finančních domů z 15 evropských států – včetně matek České spořitelny, ČSOB, Raiffeisenbank a UniCredit – získalo v Nizozemsku potřebnou licenci pro instituci elektronických peněz.
Tím překonalo poslední velkou formální překážku k tomu, aby mohlo svůj eurový stablecoin nabízet prostřednictvím spolupracujících bank, kryptoburz a poskytovatelů platebních služeb.
Stablecoin je virtuální měna navázaná v poměru 1:1 na hodnotu standardního státního platidla a krytá peněžními rezervami. S jeho vydáváním chce Qivalis začít v nejbližších měsících, první banky by měly stejnojmenný eurový stablecoin v praxi využívat v prvním nebo druhém čtvrtletí 2027, jak uvedl šéf konsorcia Jan-Oliver Sell.
Qivalis využívá blockchain Ethereum, a tudíž teoreticky umožňuje za poplatek v řádu haléřů prakticky okamžité vypořádání transakce mezi dvěma digitálními peněženkami 24 hodin denně. Není k tomu potřeba žádný mezičlánek v podobě clearingového centra nebo korespondenční banky. To jsou vlastnosti potenciálně zajímavé také pro banky na českém trhu.
Příští rok i v Česku?
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