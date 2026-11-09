ČNB má bitcoinové výročí. Kurzová ztráta je ten menší problém
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- Uplyne rok od oznámení České národní banky, že nakoupila digitální aktiva.
Vývoj ceny bitcoinu popírá některé předpoklady guvernéra Aleše Michla.
Čím dál sporněji se jeví i způsob toho, jak centrální banka kryptoaktiva uchovávala.
Úkolem centrálních bank je hlídat cenovou stabilitu. Ta česká v posledních letech ale kromě pádivé inflace řešila i další úkol: Jak naložit se svými obřími devizovými rezervami kolem čtyř bilionů korun? Jedna z možných odpovědí zajistila České národní bance světovou pozornost.
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