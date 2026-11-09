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ČNB má bitcoinové výročí. Kurzová ztráta je ten menší problém

Guvernér České národní banky s myšlenkou bitcoinů v portfoliu ČNB zaujal mimo jiné list Financial Times.

Guvernér České národní banky s myšlenkou bitcoinů v portfoliu ČNB zaujal mimo jiné list Financial Times. Zdroj: profimedia

Jan Vávra
Aleš Ligas
Jan Vávra , Aleš Ligas
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  • Uplyne rok od oznámení České národní banky, že nakoupila digitální aktiva. 

  • Vývoj ceny bitcoinu popírá některé předpoklady guvernéra Aleše Michla. 

  • Čím dál sporněji se jeví i způsob toho, jak centrální banka kryptoaktiva uchovávala. 

Úkolem centrálních bank je hlídat cenovou stabilitu. Ta česká v posledních letech ale kromě pádivé inflace řešila i další úkol: Jak naložit se svými obřími devizovými rezervami kolem čtyř bilionů korun? Jedna z možných odpovědí zajistila České národní bance světovou pozornost. 

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