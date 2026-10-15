Jitka Logesová z Wolf Theiss: Jak firmy vyšetřují korupci a odhalují porušování pravidel
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- Podezření na korupci může firmu připravit nejen o peníze, ale také o pověst a důležité obchodní vztahy.
Externí právníci při interním vyšetřování analyzují e-maily a dokumenty, vyslýchají zaměstnance a ověřují, co se skutečně stalo.
Základem prevence je podle Jitky Logesové z Wolf Theiss firemní kultura, která nestojí jen na interních směrnicích, ale také na každodenní praxi.
Na konferenci Femme15 vystoupila v panelu s názvem „Proč firmy padají a kdo za to může?“ Jitka Logesová, vedoucí partnerka advokátní kanceláře Wolf Theiss. Rozhovor s ní moderoval redaktor e15 Petr Weikert a probrali v něm, jak vypadá interní vyšetřování ve firmách.
Když se ve firmě objeví podezření na korupci nebo jiné závažné porušení pravidel, může být ve hře nejen trestní odpovědnost, ale také pověst společnosti a její vztahy s obchodními partnery. Právě v takových situacích nastupují externí právníci, kteří provádějí nezávislé interní vyšetřování. „Pro řadu klientů, které zastupujeme, by bylo velmi nepříjemné, pokud by se dostaly na první stránky novin,“ popsala Jitka Logesová.
E-maily, dokumenty a nepříjemné otázky
Interní vyšetřování má několik fází. Právníci nejprve shromažďují veřejně dostupné informace a podklady od klienta. Na jejich základě pak procházejí e-mailovou komunikaci a elektronické dokumenty, přičemž musí respektovat pravidla ochrany osobních údajů. Právě tato část bývala časově nejnáročnější, její průběh však mění nástroje umělé inteligence.
Zásadní jsou následné rozhovory se zaměstnanci (interviews). Vyšetřovatelé při nich ověřují informace z dokumentů a skládají si ucelenější obraz o tom, co se ve firmě stalo. „V poslední, konfrontační části už zaměstnance většinou konfrontujeme s informacemi z předchozích fází šetření. Tato část nebude úplně příjemná, a proto je třeba přistupovat k lidem i celé problematice velmi citlivě,“ popisuje Logesová.
Pravidla musí fungovat i v praxi
Za letošní rok firma prováděla většinu řešení zaměřených na korupci, ovlivňování veřejných zakázek a nově i sankcí. Zkušenost Jitky Logesové se však týká především mezinárodního prostředí, nikoli menších a středně velkých českých firem.
Její hlavní doporučení pro podniky je jednoznačné – nestačí mít pravidla sepsaná v interních směrnicích. „Nejenom nastavit firemní kulturu, ale fakt ji žít,“ zdůrazňuje Logesová.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu.