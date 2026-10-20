Koupil hotel od Hiltonu, teď se zbavuje jeho značky. Český hoteliér má s Vídní velké plány
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- Česká hotelová skupina Czech Inn Hotels převzala správu vídeňského hotelu, který v létě koupila od Hiltonu.
Hotel nedaleko zámku Schönbrunn nově ponese název Grand Hotel Palace Schönbrunn a čekají ho investice za desítky milionů korun.
Skupina Jaroslava Svobody pokračuje v zahraniční expanzi a letos chce poprvé ubytovat tři miliony hostů.
Skupina Czech Inn Hotels převzala od celosvětového řetězce Hilton správu svého hotelu ve Vídni. Nově se hotel jmenuje Grand Hotel Palace Schönbrunn a investovat chce do jeho značky desítky milionů korun. Hotel, který leží v centru rakouské metropole, koupila Czech Inn Hotels od Hiltonu letos v létě.
„Hotely si řídíme sami. Vlastní řízení nám dává svobodu rozhodovat a nést plnou odpovědnost za výsledek,“ řekl zakladatel a majitel skupiny Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda. Správu hotelu skupina převzala v polovině října.
Vídeňský hotel má podle skupiny 247 pokojů, 21 apartmánů a konferenční zázemí s osmi sály a rozlohou 1 000 metrů čtverečních. Postavený byl v roce 2011 a nachází se asi 500 metrů od zámku Schönbrunn. Dosud působil pod značkou DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunn.
Česká skupina expanduje Evropou, míří na deset tisíc lůžek
Skupina Czech Inn Hotels chce dále rozvíjet samotnou značku hotelu tak, aby více odpovídala charakteru hotelu, jeho poloze i zaměření na individuální a firemní klientelu. Skupina neuvedla, za kolik peněz hotel od Hiltonu v létě koupila.
Czech Inn Hotels v posledních letech vstoupila například do Gruzie, Maďarska a Portugalska. Letos rozšířila své zahraniční portfolio také o pětihvězdičkový hotel Grand Palace Riga v Lotyšsku. V srpnu také podle serveru Seznam Zprávy získala v Česku svůj třicátý hotel - Caroline Old Town Square v centru Prahy. Provozuje tak víc než 9 000 lůžek. „Loni jsme ubytovali dva miliony a 400 tisíce hostů. Letos chceme poprvé ubytovat tři miliony lidí. Také chceme naši lůžkovou kapacitu z 9 000 lůžek zvednout na 10 tisíc lůžek,“ řekl tehdy serveru Svoboda. Hospodářské výsledky za loňský rok nejsou k dispozici.