Nvidia staví budoucnost AI i na českých mozcích. Používá špičkové technologie několika tuzemských firem
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- Servery Nvidie nové generace se v Pardubicích složí za pět minut místo dvou hodin, což nadchlo i šéfa firmy Jensena Huanga.
- Software z pražského Matfyzu pomáhá robotům Nvidie chápat okolní svět a už ho používají i další firmy.
- Do dodavatelského řetězce Nvidie pronikly také české firmy DG Solutions, NenoVision a Spaceti.
V zatím nevybavené výrobní hale tchajwanského kolosu Foxconn v Pardubicích byla v létě k vidění zajímavá věc. Šlo o server pro umělou inteligenci od společnosti Nvidia, na který hodil podpis Jensen Huang, zakladatel a ředitel této nejhodnotnější firmy planety. Huang byl nadšený, tyto servery nové generace, které se v Pardubicích budou vyrábět, totiž jdou složit za pět minut. U aktuální generace jsou to dvě hodiny. Pro Česko jde o prestižní zakázku, která zároveň není jediná. Nvidii jakožto hlavní hnací síle v AI začaly dodávat technologie i další české subjekty.
Jedním z budoucích velkých témat Nvidie jsou roboti. Firma pro ně vyvíjí specializované čipy nebo software a vývojové prostředí. Tito roboti mají být ideálně schopní se sami učit a reagovat na okolní prostředí. Firma pro tyto účely nasadila i technologii vyvinutou na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.
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