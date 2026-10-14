Český miliardář s aparthotely poprvé expanduje do zahraničí. Praha už mu je malá
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- Ubytovací společnost Adrez míří za hranice.
V Budapešti začala provozovat první z chystaných zahraničních aparthotelů.
Byznys Tomáše Krska má ambici vstoupit na další evropské trhy během následujících dvou let.
Skupina BHM podnikatele Tomáše Krska prostřednictvím své ubytovací společnosti Adrez vstupuje na maďarský trh. V Budapešti do svého portfolia zařadila šestnáctipokojový butikový hotel Maison 45 a zároveň nedaleko buduje druhý projekt s 82 pokoji, který vzniká přestavbou bývalé administrativní budovy.
Maison 45, butikový hotel v centru Budapešti, je první zahraniční investicí společnosti. Nabízí pokoje i prostorná apartmá a spojuje historický charakter budovy s moderním interiérem. Vstup do Budapešti podle BHM představuje první krok v plánované zahraniční expanzi. Adrez vznikla v Praze a dnes tu provozuje 23 apartmánových zařízení.
Od velkých ubytovacích platforem, jako je Airbnb, se Adrez liší tím, že nenabízí pronájmy v rezidenčních budovách. Oproti tradičním hotelům zase hostům umožňuje větší variabilitu ubytování: od menších dvoulůžkových jednotek až po tříložnicové apartmány vhodné pro rodiny, větší skupiny nebo delší pobyty. Naprostá většina ubytovacích jednotek je přitom prostornější než běžný hotelový pokoj, zároveň nabízí plně vybavenou kuchyň a pravidelný úklid.
Další bude Vídeň a Krakov
Dnes už jí je Praha malá. „Stali jsme se největším provozovatelem apartmánového ubytování v Praze. Náš koncept, prověřený provozem více než 20 aparthotelů v Praze, se osvědčil, a proto ho nyní přinášíme do Evropy. Do dvou let otevřeme aparthotely také ve Vídni a Krakově a v jednání jsou i další evropské metropole,“ říká šéf společnosti Adrez a současně partner skupiny BHM Jonáš Kotyza.
Výběr těchto trhů podle Kotyzy není náhodný. „Jde o města, která vykazují podobnou dynamiku jako Praha. V ohledu návratu obsazenosti a cen na předpandemickou úroveň Praha za těmito městy dokonce zaostává. Zároveň stále platí, že je zde menší konkurence, nižší cenová hladina a více investičních příležitostí než v metropolích západní Evropy,“ dokresluje manažer.
Přestože BHM takřka žádnou nabízenou nemovitost nevlastní a apartmánové domy si jen dlouhodobě pronajímá, do rekonstrukcí a vybavení investuje stovky milionů korun. „Do vybavení jednoho apartmánu vkládáme v průměru stovky tisíc korun, celý aparthotel nás vyjde až na desítky milionů korun. Pro BHM to znamená, že už nejde o žádný okrajový byznys, budujeme další plnohodnotný pilíř svého podnikání,“ říká Kotyza. Segment ubytovacích služeb se tím zařazuje po bok investic do obnovitelných zdrojů, do zdravotnictví, do nemovitostí a start-upů.
BHM sází na to, že poptávka po krátkodobých pronájmech v centrech velkých měst bude nadále růst. Druhým pozitivním trendem pro byznys Adrezu je čím dál přísnější regulace krátkodobých pronájmů v rezidenčních domech. Adrez se od konkurence snaží odlišit také nízkými provozními náklady, především díky důrazu na digitalizaci. Ta společnosti umožňuje fungovat bez klasické recepce a veškerou komunikaci s hosty včetně formalit spojených s ubytováním vyřizovat online.
„Naším cílem je spojit prostor, soukromí a veškeré další výhody apartmánu s profesionálním provozem a službami, které host očekává od hotelu. Digitalizace nám zároveň umožňuje tento koncept efektivně přenášet do dalších lokalit,“ doplňuje Kotyza.
Mezi hlavní konkurenty Adrezu podle Kotyzy patří berlínská Numa, mnichovská Limehome a finská Bob W. Všechny tři společnosti působí ve více evropských zemích. Numa již nabízí ubytování v Praze, Limehome v Budapešti a Bob W ve Vídni. S těmito hráči se tak Adrez na svých stávajících i plánovaných trzích dostává do přímé konkurence.
Tržby do dvou let nad miliardou
Současně stále platí, že hráči jako Airbnb, kteří nabízejí ubytování i v bytech, jsou výrazně větší. To ale neznamená, že síť aparthotelů nelze škálovat. Adrez loni díky obsazenosti přes 90 procent dosáhla rekordních tržeb, které přesáhly půl miliardy korun. Výsledek hospodaření Kotyza kvůli významným investicím zveřejňovat nechce, uvedl ale, že společnost vykazuje provozní zisk. Adrez navíc plánuje rychlý růst. Jen do roku 2028 chce tržby zdvojnásobit a přesáhnout miliardovou hranici.
Expanze společnosti Adrez zapadá do celoevropského trendu. Podle Václava Stárka, prezidenta Asociace hotelů a restaurací ČR, lze na trhu krátkodobého ubytování pozorovat postupnou profesionalizaci a konsolidaci. „Vedle individuálních pronajímatelů se stále výrazněji prosazují společnosti, které provozují desítky až stovky apartmánů a využívají obdobné systémy řízení jako hotelové řetězce. Tento vývoj je v Česku patrný především v Praze, kde je největší koncentrace zahraničních návštěvníků a také největší poptávka po tomto typu ubytování,“ konstatuje Stárek, který se domnívá, že apartmánové sítě si budou z trhu ukusovat čím dál větší podíl právě na úkor krátkodobých pronájmů bytů.
„Hlavní výhodou je možnost rozložit provozní náklady na větší počet ubytovacích jednotek. Centralizované rezervační systémy, dynamická cenotvorba, společný marketing, zákaznická podpora nebo organizace úklidu a údržby přinášejí významné provozní úspory. Větší společnosti mohou efektivněji využívat moderní technologie a profesionálně řídit obsazenost i výnosy,“ vyjmenovává Stárek s tím, že další výhodou je pak silnější vyjednávací pozice vůči obchodním partnerům.
Adrez je český provozovatel servisovaných apartmánů a aparthotelů se sídlem v Praze. V české metropoli dnes provozuje více než 500 pokojů. Většinově spadá do skupiny BHM group Tomáše Krska, která také ovládá společnosti jako BHM Renewables, Reinsberg group, Köttermann Group a další. Bývalý majitel plzeňské Škodovky přitom patří k nejbohatším podnikatelům v Česku. V letošním žebříčku e15 Premium nejbohatších Čechů a Slováků se umístil na sdíleném 67. až 73. místě s odhadovaným majetkem kolem 12 miliard korun.