Zdravý životní styl jako cesta k levnější pojistce? Pojišťovny hledají nástroje, jak motivovat klienty
- Data ukazují, že zejména u zhoubných novotvarů rozhoduje čas. Preventivní vyšetření spolu se zdravým životním stylem zůstávají klíčovými nástroji.
- Pojišťovny dnes motivují klienty pomocí příspěvků na pohybové aktivity, dentální hygienu nebo ambulantní rehabilitaci.
- Do budoucna mohou přibýt finanční bonusy, se kterými počítá připravovaná novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Tisícovka na běžecké boty, příspěvek na dentální hygienu nebo levnější životní pojištění – pojišťovny motivují klienty k péči o vlastní zdraví, nižší odvody jim však zatím nabídnout nemohou. Narážejí na legislativu a princip solidarity. Na určitých změnách se přesto pracuje.
Zdravý životní styl v kombinaci s preventivními vyšetřeními zůstávají klíčovými nástroji v boji proti řadě onemocnění. Včasný záchyt je zásadní zejména u zhoubných novotvarů, které jsou po kardiovaskulárních chorobách druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Že na správném načasování záleží, ukazují čísla Národního screeningového centra.
„Příkladem je diagnóza karcinomu prsu, kterou si ročně vyslechne zhruba osm tisíc žen. V případě záchytu v prvním stadiu dosahuje relativní pětileté přežití sta procent, ve čtvrtém stadiu klesá přibližně na čtvrtinu,“ upřesňuje vedoucí centra Karel Hejduk. U karcinomu plic, na který ročně umírá pět tisíc lidí, je rozdíl podobně markantní – pětašedesát procent v prvním stadiu oproti deseti procentům ve čtvrtém. A mohli bychom pokračovat.
Odměna za prevenci i pravidelný pohyb
Zdravotní pojišťovny svým klientům od určitého věku nejen hradí screeningové programy, ale také se je k prevenci a zdravému životnímu stylu snaží motivovat bonusy. Důvod je i čistě pragmatický. „Náklady na prevenci jsou ve srovnání s léčbou případných onemocnění mnohonásobně nižší,“ vysvětluje ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov, který princip ilustruje i na poměrně běžné chřipce. Zatímco příspěvek na očkování stojí pojišťovnu pár stovek, komplikovaný průběh v nemocnici může vyjít na stovky tisíc.
Lidé mohou čerpat příspěvky také na pohybové aktivity, dentální hygienu nebo na ambulantní rehabilitaci, platí ovšem princip něco za něco. „U dospělých je čerpání některých příspěvků podmíněno absolvováním preventivní prohlídky nebo vybraného screeningového vyšetření,“ zdůrazňuje Lucie Krausová ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky.
Někdy k odměně stačí i pár kroků denně. V České průmyslové zdravotní pojišťovně zavedli program Krok pro zdraví, který na základě dat z mobilní aplikace Zdraví odměňuje za pohyb. „Pojištěnec si za rok může ‚nachodit‘ až tisíc korun. Ty potom přispějeme na nákup sportovního oblečení nebo obuvi,“ upřesňuje tisková mluvčí Elenka Mazurová.
Dobrou zprávou je, že lidé se o příspěvky skutečně zajímají. „Letos podpoříme zdravý životní styl našich klientů částkou významně převyšující dvě miliardy korun. Ještě v roce 2020 přitom celkové čerpání příspěvků z fondu prevence dosahovalo jen necelých 650 milionů korun,“ vypočítává Duškov.
Levnější zdravotní pojištění má své limity
Do budoucna by k větší péči o zdraví mohly motivovat nejen příspěvky na vybrané aktivity či nákupy, ale přímo finanční odměny. „Aktuálně připravovaná novela počítá se zavedením finančních bonusů za absolvování preventivních prohlídek a klíčových screeningových programů,“ říká Hana Plačková z Ministerstva zdravotnictví ČR.
Stále však bude samozřejmě platit princip solidarity, na němž je veřejné zdravotní pojištění založeno. „Zvyšování pojistného u osob, které o své zdraví nepečují nebo si jej svým chováním poškozují, je v současnosti jen těžko představitelné. Takové modely nejsou obvyklé ani v jiných evropských státech, jejichž systémy jsou založeny na rovném přístupu ke zdravotní péči,“ dodává Plačková.
Už samotný systém finančních bonusů ovšem může být velkým krokem vpřed. „Finanční motivace přes výši pojistného by mohla být silným stimulem k dodržování pravidel zdravého životního stylu. Samozřejmě za předpokladu, že bude systém nastaven dostatečně solidárně, aby neomezil péči pro osoby se zdravotními limity,“ doplňuje Ladislav Wagner z Kanceláře zdravotního pojištění.
Komerční pojišťovny pracují se slevami a příplatky
Jiná je situace u životního pojištění, kde pojišťovny už dnes využívají systém slev i příplatků. „Když klient přichází pro úrazové a životní pojištění nebo pojištění závažných onemocnění, pojišťovny se zajímají o jeho zdraví na vstupu. Vyptávají se na věci ohledně způsobu života, jestli kouří, užívá alkohol, má zdravotní problémy, sportuje, chodí na preventivní prohlídky. To pak mohou zohlednit při sjednání pojištění i v jeho průběhu,“ vyjmenovává Petr Koblížek z České asociace pojišťoven.
„Zatímco nadváha a s ní související komplikace jako vysoký krevní tlak nebo zvýšená hladina cholesterolu mohou vést ke zvýšení pojistného, klienti v dobré kondici jsou odměněni příznivějšími podmínkami,“ potvrzuje Tomáš Konečný z Generali České pojišťovny.
Až o polovinu levnější pojistné tímto způsobem získají i klienti Allianz. „Posuzujeme skutečnosti, které mohou mít vliv na zdravotní stav, například BMI nebo to, jestli klient kouří. Vycházíme z dotazníku, který nám klient vyplní,“ říká Jan Troníček z Allianz Pojišťovny, hned však dodává, že lhát se nevyplácí. „Pokud by zatajil významné skutečnosti, může to mít v případě pojistné události vliv na pojistné plnění.“
V některých případech pak musí klient nárok na výhodu přímo doložit. „Pravidelný pohyb lze potvrdit permanentkou z fitness centra, potvrzením o účasti na běžeckém závodě nebo třeba výpisem ze sportovní aplikace. Cílené snížení váhy se zase prokazuje potvrzením od lékaře, stejně jako absolvování preventivních prohlídek,“ vyjmenovává Tereza Slavíková z NN Životní pojišťovny. Ta své klienty odměňuje až patnáctiprocentní slevou nejen za zdravou životosprávu, ale také za darování krve, plazmy nebo krevních destiček.